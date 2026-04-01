El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca definir e incorporar el concepto de delitos de lesa humanidad en el Código Penal.

“Quiero informar que he presentado un proyecto de ley referido a los delitos de lesa humanidad. Como ustedes saben, varios jueces prevaricadores se han negado a aplicar la ley 32107 de lesa humanidad; se niegan a aplicar esta ley de manera ilegal a pesar de que el Tribunal Constitucional ya la declaró constitucional”, sostuvo.

En esa línea, indicó que la iniciativa del proyecto de ley responde a la exhortación del Tribunal Constitucional del Perú en su última resolución sobre dicho tema.

“El TC cuando hace esta declaración exhorta al Congreso a que definamos qué es lesa humanidad y eso es lo que estamos haciendo en este proyecto”, explicó.

#CongresoInforma | El presidente (e) del Congreso,@Frospigliosi, presentó el Proyecto de Ley 14337, que plantea tipificar los delitos de lesa humanidad en la legislación peruana. pic.twitter.com/lNIYfBi60u — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) April 1, 2026

Rospigliosi detalló que la propuesta establece una definición expresa de este tipo de delitos y su incorporación en la legislación penal. “Se define qué es lesa humanidad y lo incorpora al Código Penal”, afirmó.

Asimismo, precisó que la base conceptual del proyecto se sustenta en el Estatuto de Roma. “¿Cuál es la definición de lesa humanidad? La misma que hace el Tratado de Roma, entonces si algún juez quiere aplicar esto va a tener que ceñirse a lo que dice el tratado de Roma recogido en este proyecto de ley, y va a tener que demostrar si realmente hubo ese delito”, señaló.

El titular del Parlamento cuestionó que algunos magistrados no apliquen la normativa vigente y sostuvo que la nueva propuesta busca dar mayor claridad jurídica en la tipificación de estos delitos.