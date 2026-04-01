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Fernando Rospigliosi presenta proyecto de Ley que define delitos de lesa humanidad. (Foto: Congreso)
Fernando Rospigliosi presenta proyecto de Ley que define delitos de lesa humanidad. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, anunció la presentación de un proyecto de ley que busca definir e incorporar el concepto de delitos de lesa humanidad en el Código Penal.

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