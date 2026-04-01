Horóscopo de HOY, miércoles 1 de abril del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una de sus ideas creará un proyecto competitivo y gran reconocimiento. Amor: momento para hacer las paces en la pareja y plantearse un nuevo comienzo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: su tarea es denodada aunque poco reconocida, pero nadie podrá ignorar sus logros. Amor: abundarán los reproches y la relación comenzará a sentirse incómoda.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá con éxito algunas dificultades que otros no pudieron. Le felicitarán. Amor: si fuera el caso, será el momento para dar fin a una relación conflictiva.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: gente influyente le tendrá confianza y admirará su fuerte compromiso. Amor: habrá un encuentro con una expareja en el que pasará momentos agridulces.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llega oportunidad para no dejar pasar; su negocio o proyecto serán beneficiados. Amor: revivir sentimientos del pasado no recrearán un viejo amor, todo ha cambiado.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: resolverá dificultades con poca información y por eso habrá elogios. Amor: la cortesía se convertirá en una actitud valiosa en la pareja que facilitará la calidez.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: colegas nuevos resultarán de gran ayuda para alcanzar metas con éxito. Amor: momento propicio para generar relaciones estables y asumir compromisos.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su esfuerzo se reflejará en la buena calidad de lo producido. Amor: es el momento para los gestos antes que las palabras y una persona se acercará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: datos erróneos podrían provocar demoras y posibles pérdidas. Amor: alguna actitud impulsiva dañarán la armonía lograda, pero la recuperará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá las cuentas claras y el ejemplo se extenderá al entorno. Amor: surgirán malentendidos creados por terceros pero tendrá la verdad de su lado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas positivas y ordenará las tareas; su habilidad será valiosa. Amor: percibirá los sentimientos de su pareja y entenderá que llega una nueva etapa.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: gente poco idónea querrá participar en un proyecto muy elaborado. Amor: los encuentros con afinidades quedan atrás, el romance se consolida y se enamora.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ROMÁNTICA Y DISPUESTA A EMBELLECER DELICIOSAMENTE LA VIDA EN PAREJA.