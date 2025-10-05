La presidenta Dina Boluarte encabeza, por segundo año consecutivo, el ranking de las personas más poderosas del país, según la XLV Encuesta del Poder 2025, elaborada por Ipsos Perú para la revista Semana Económica. Sin embargo, la diferencia con sus inmediatos seguidores es mínima: César Acuña (Alianza para el Progreso) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quienes se ubican prácticamente en empate técnico en los puestos dos y tres, respectivamente.

De acuerdo con el estudio, Boluarte registra un 76% de poder, seguida muy de cerca por Acuña (69%) y Fujimori (68%). Ambos superan en el escalafón a autoridades como el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde (43%), y al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana (22%).

Uno de los personajes más llamativos de esta edición es el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien se ubica en el cuarto lugar con 47%, reflejando su creciente presencia mediática y política.Le siguen el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga (44%), y Julio Velarde (43%).En el séptimo puesto aparece Carlos Rodríguez-Pastor, presidente del Grupo Intercorp (36%), mientras que Eduardo Arana (22%), Nicanor Boluarte (20%) y Vladimir Cerrón (19%) completan el top 10 de las figuras más influyentes del país.

Cabe mencionar que el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, cumple dos años en la clandestinidad, eludiendo a la justicia pese a los diversos procesos fiscales y judiciales que enfrenta. Aunque en los últimos meses el Tribunal Constitucional ha emitido fallos a su favor, su estatus de prófugo permanece vigente.

En posiciones posteriores figuran Delia Espinoza, exfiscal de la Nación, en el puesto 13 (16%), y el expresidente Martín Vizcarra en el puesto 16 (10%).Cierran la lista de los treinta más poderosos la fiscal suprema Patricia Benavides (3%), el arzobispo de Lima, Carlos Castillo (2%), y el ministro de Educación, Morgan Quero (2%).

FICHA TÉCNICA

Investigación realizada por Ipsos Perú, por encargo de Semana Económica

TÉCNICA: Encuestas online auto administradas

UNIVERSO: Autoridades, políticos, periodistas, analistas, intelectuales, académicos, líderes de organizaciones no gubernamentales y líderes empresariales

MUESTRA: 201 encuestados

FECHAS DE CAMPO: Del 3 al 16 de septiembre del 2025.

Nueve de cada diez líderes desaprueban a Dina Boluarte

Más allá de su primer lugar en el ranking, la presidenta enfrenta una profunda crisis de legitimidad.El mismo estudio de Ipsos revela que el 90% de los líderes consultados desaprueba su gestión, mientras que solo un 8% expresa respaldo.El sondeo califica los casi tres años de administración de Boluarte como un periodo “de supervivencia política”, caracterizado por la incapacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana, las economías ilegales y el desgaste de su relación con el Congreso.

Líderes desaprueban gobierno de Dina Boluarte.

El analista político José Carlos Requena, socio de Público, explicó que la mandataria “pasó del alivio a la resignación”:

“ Cuando ingresó al poder, Boluarte dio una sensación de alivio frente a Pedro Castillo. Pero con el tiempo su única agenda ha sido mantenerse en el cargo. El cambio de postura frente al octavo retiro de las AFP es una muestra clara de ello”, señaló a Semana Económica.

En 2023, Boluarte registraba un 33% de aprobación entre los líderes consultados. Hoy, su imagen de poder se ve eclipsada por la percepción de debilidad institucional y falta de liderazgo político, según el informe.