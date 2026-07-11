En un 12 de julio, pero de 2021, hace cinco años, Richard Branson, fundador de Virgin Galactic, se convierte en la primera persona en viajar al espacio en su propia nave, el VSS Unity. El vuelo, que Branson describió como “mágico”, alcanzó una altura de 80 kilómetros sobre la Tierra.

OTRAS EFEMÉRIDES

1906.- El Tribunal Supremo francés anula la condena a Alfred Dreyfus y 9 días después lo reintegra al Ejército.

1917.- Alemania utiliza por vez primera proyectiles con gas mostaza poco antes de la tercera batalla de Ypres (Bélgica), que da nombre al agente químico de la iperita.

1920.- Inauguración oficial del Canal de Panamá, tras la realizada en 1914 con el paso del vapor ‘Ancón’.

1962.- Primer concierto en público de ‘The Rolling Stones’ en Londres.

1991.- Bulgaria aprueba la primera constitución no comunista y se define como república parlamentaria.

1996.- Anuncio del acuerdo de divorcio de los príncipes de Gales, Carlos y Diana, tras 15 años de matrimonio.

1998.- Francia se proclama campeona del mundo de fútbol al vencer a Brasil (3-0) en París.

2004.- Pedro Santana Lopes es designado primer ministro portugués, que sucede a José Manuel Durao Barroso, que presidirá la Comisión Europea.

2005.- Alberto Grimaldi es entronizado como príncipe Alberto II de Mónaco.

2017.- El expresidente brasileño Lula da Silva es condenado a 9 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Luego elevada a 12 años y 1 mes.

2022.- Divulgan la primera foto del telescopio James Webb, sucesor de Hubble, la imagen infrarroja más profunda del Universo conocida hasta el momento.

NACIMIENTOS

1854.- George Eastman, inventor del rollo de película fotográfica y fundador Eastman Kodak.

1876.- Max Jacob, escritor francés.

1884.- Amedeo Modigliani, pintor italiano.

1904.- Pablo Neruda, poeta chileno y Nobel 1971.

1937.- Bill Cosby, actor estadounidense.

1947.- ‘Mari Trini’ Pérez, cantante española.

1967.- Luis Abinader Corona, presidente de la República Dominicana.

1991.- James Rodríguez, futbolista colombiano.

1997.- Malala Yousafzai, activista pakistaní en defensa de la educación femenina.

2000.- Vinicius Junior, futbolista brasileño.

DEFUNCIONES

1536.- Erasmo de Rotterdam, humanista.

1988.- Joshua Logan, director estadounidense de teatro y de musicales.

2003.- Benny Carter, saxofonista estadounidense.

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2010.- Olga Guillot, cantante cubana.

2015.- Javier Krahe, cantante español.

2019.- Fernando Corbató, estadounidense que creó las contraseñas para los ordenadores.

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El presidente Donald Trump dijo el viernes 10 de julio que Estados Unidos "arrasará por completo" a Irán si el gobierno de ese país intenta o logra asesinarlo. (AFP)

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