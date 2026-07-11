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Richard Branson habla después de volar al espacio a bordo de una nave de Virgin Galactic en Spaceport America, cerca de Truth and Consequences, Nuevo México, el 11 de julio de 2021. (PATRICK T. FALLON / AFP)
Richard Branson habla después de volar al espacio a bordo de una nave de Virgin Galactic en Spaceport America, cerca de Truth and Consequences, Nuevo México, el 11 de julio de 2021. (PATRICK T. FALLON / AFP)
Por Agencia EFE

En un 12 de julio, pero de 2021, hace cinco años, Richard Branson, fundador de Virgin Galactic, se convierte en la primera persona en viajar al espacio en su propia nave, el VSS Unity. El vuelo, que Branson describió como “mágico”, alcanzó una altura de 80 kilómetros sobre la Tierra.

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