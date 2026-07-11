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Resumen

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Un video promocional de 90 segundos abrió una discusión sobre los usos de la IA y los datos personales en Argentina. A fines de mayo, el Ministerio de Capital Humano anunció el lanzamiento del Gemelo Digital Social, una ambiciosa iniciativa que busca mejorar el diseño de políticas sociales.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.