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Cuenta regresiva

“Una administración de transición, con la puerta de salida ya entreabierta, debería estar más enfocada en transferir y entregar la casa ordenada”.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Lo único bueno es que ya falta poco. Al gobierno de José María Balcázar le quedan apenas 16 días. Lo malo es que, en política, poco más de dos semanas alcanzan de sobra para sembrar bombas de tiempo que el próximo gobierno tendrá que desactivar.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.