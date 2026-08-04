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¿Keiko en el espejo de Kast? ¿Un gobierno sin relato?

“Quizá la solución esté en la calle, en el imaginario, en ganar la opinión pública. Pero todo depende del relato que el gobierno organice”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Keiko Fujimori, en una reunión junto al presidente de Chile, José Antonio Kast, antes de su investidura este martes, en el Palacio de Torre Tagle en Lima (Perú). EFE/ Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú
    Keiko Fujimori, en una reunión junto al presidente de Chile, José Antonio Kast, antes de su investidura este martes, en el Palacio de Torre Tagle en Lima (Perú). EFE/ Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú
    / Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú

    Es 30 de julio. La Cámara de Comercio de Santiago celebra su 107 aniversario. El presidente chileno José Antonio Kast, en su discurso de saludo le dice a los asistentes que en los medios de comunicación y en algunos sectores políticos hay debates que copan la agenda y que no son las “ocupaciones principales” de los chilenos. Sin quererlo, o quizá si, Kast reconoce su debilidad política. Hoy su gobierno es incapaz de colocar la agenda política a medios, aliados y opositores. En la guerra la iniciativa es la capacidad de imponer la música al enemigo. En política, la iniciativa se llama agenda y el enemigo se convierte en adversario. Entre el hastío y la frustración de una mayoría de chilenos, a solo cuatro meses de empezado su gobierno, las encuestas dan a Kast -números más, números menos- alrededor de 32% de aprobación.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.