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El regreso de Chile

“Hacía falta el cambio de dirección. Durante el extravío chileno se cuestionó y hasta se rechazó el modelo económico que hasta entonces había sido ampliamente apoyado por un consenso democrático”.

    Ian Vásquez
    Por

    Vicepresidente de Estudios Internacionales del Cato Institute

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El rey de España, Felipe VI, y mandatarios de países como José Antonio Kast, Santiago Peña y Rodrigo Paz, dialogaron con Keiko Fujimori en la Cancillería. (Foto: GEC)
    El rey de España, Felipe VI, y mandatarios de países como José Antonio Kast, Santiago Peña y Rodrigo Paz, dialogaron con Keiko Fujimori en la Cancillería. (Foto: GEC)

    Chile está retomando el camino que produjo un crecimiento alto por décadas, pero del que se desvió durante los últimos 15 años. Tras la elección de José Antonio Kast con 58% del voto y tras cuatro meses en el poder, el Senado aprobó su propuesta Ley de Reconstrucción Nacional hace unas semanas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.