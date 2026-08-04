El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Gerenciar el Estado, ¡ese es el quid…!

“La presidenta sabe por qué y atendiendo a qué metas, objetivos, plazos e intereses de su gobierno ha elegido a sus ministros”.

    Juan Paredes Castro
    Por

    Periodista y escritor

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La mandataria Keiko Fujimori declaró desde Piura sobre la solicitud de gracia presidencial presentado por Alejandro Toledo. (Foto: Presidencia)
    La mandataria Keiko Fujimori declaró desde Piura sobre la solicitud de gracia presidencial presentado por Alejandro Toledo. (Foto: Presidencia)
    / LINO CHIPANA

    Críticos y seguidores del nuevo gobierno no necesitan dar demasiadas vueltas para entender el punto clave de la diferenciada propuesta ejecutiva de Keiko Fujimori.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.