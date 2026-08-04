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Resumen

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El Ejército de Irán aseguró que las Fuerzas Armadas no cederán "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval. (EFE/ Agencia iraní Tasnim).
El Ejército de Irán aseguró que las Fuerzas Armadas no cederán "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval. (EFE/ Agencia iraní Tasnim).
Por Agencia AFP

Estados Unidos dijo este martes que espera alcanzar muy pronto un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, estratégica vía marítima en el centro de las tensiones entre Washington e Irán.

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