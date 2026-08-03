El presidente Donald Trump advirtió el lunes a Irán que el bloqueo naval de Estados Unidos continuará hasta que haya un “acuerdo o rendición total”, después de que Teherán negara estar en negociaciones con Washington.

La arremetida se produce mientras persiste la tensión entre Washington y Teherán por el programa nuclear iraní y la seguridad en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial.

“¡Los líderes iraníes son increíblemente falaces y engañosos! Piden una reunión, algunos dirían que ‘suplican’, comienzan las conversaciones, con más programadas para un futuro inmediato, y ellos dicen, abiertamente y con orgullo, que no están manteniendo ninguna conversación”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

Teherán afirmó el lunes que las únicas conversaciones que mantienen son con Omán, para pactar la gestión del estrecho de Ormuz.

Trump insistió en que ese pasaje “ya está completamente controlado por la Marina de Estados Unidos”.

Y en referencia al bloqueo de los puertos iraníes, agregó: “Nada llega a Irán, a menos que queramos que llegue, y nada llegará, a menos que se logre un Acuerdo o una Rendición Total”, escribió.

El presidente estadounidense, siguiendo un esquema que se ha vuelto familiar desde el inicio de la guerra hace cinco meses, amenazó a Irán con bombardeos masivos antes de dar súbitamente marcha atrás y asegurar el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían el lunes.

Trump, que abrió las hostilidades contra Irán junto con Israel el 28 de febrero, ha hecho anuncios similares en el pasado, sin poder presentar resultados fehacientes de esas negociaciones.

“Hay un acuerdo sobre (el estrecho de Ormuz) y habrá un acuerdo en lo nuclear, o podrías llamarlo la desnuclearización de Irán”, aseguró el domingo.

Trump dijo al inicio del conflicto que la guerra era necesaria para contrarrestar el programa nuclear iraní. Teherán, sin embargo, insiste en que su programa es exclusivamente de naturaleza civil.

A pesar de los repetidos ataques estadounidenses, Irán mantiene la capacidad de lanzar misiles y drones contra instalaciones militares y diplomáticas de Estados Unidos en toda la región, y los ataques iraníes a barcos en Ormuz han afectado gravemente al comercio energético mundial.