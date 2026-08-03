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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One el 2 de agosto de 2026. (Foto de Aaron Schwartz / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa a bordo del Air Force One el 2 de agosto de 2026. (Foto de Aaron Schwartz / AFP).
/ AARON SCHWARTZ
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump advirtió el lunes a Irán que el bloqueo naval de Estados Unidos continuará hasta que haya un “acuerdo o rendición total”, después de que Teherán negara estar en negociaciones con Washington.

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