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Resumen

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Annabelle Gordon
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Annabelle Gordon
Por Agencia EFE

El secretario de Energía de EE.UU, Chris Wright, afirmó este domingo que su Gobierno podría no alcanzar un acuerdo nuclear con Irán y optar, en cambio, por destruir las capacidades del país para desarrollar armas atómicas.

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