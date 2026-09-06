El secretario de Energía de EE.UU, Chris Wright, afirmó este domingo que su Gobierno podría no alcanzar un acuerdo nuclear con Irán y optar, en cambio, por destruir las capacidades del país para desarrollar armas atómicas.

“Puede que no haya un acuerdo nuclear. Puede que simplemente se destruyan sus capacidades para hacerlo”, declaró Wright durante una entrevista con la cadena ABC.

El funcionario agregó que la posibilidad de lograr un pacto con Teherán podría quedar aplazada hasta la llegada de una nueva Administración estadounidense.

Ataques de Irán y EE.UU. en Ormuz

Las declaraciones de Wright llegan después de que Irán bombardeara un buque estadounidense en el estrecho de Ormuz este domingo, en respuesta a los ataques de EE.UU. a unos barcos petroleros iraníes ayer sábado.

Estas nuevas hostilidades se producen mientras se disparan los precios de los combustibles debido a la guerra, iniciada hace ya más de seis meses y que ha interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.

Washington y Teherán han mantenido conversaciones directas e indirectas por meses para llegar a un acuerdo que termine con el conflicto.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Will Oliver

En junio, ambos países firmaron un memorando de entendimiento que abrió un nuevo proceso de diálogo y contemplaba medidas sobre las reservas iraníes de uranio enriquecido y su reducción bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aunque las conversaciones no han desembocado en un acuerdo nuclear definitivo.

Precio histórico de la gasolina

En EE.UU., el precio promedio de la gasolina en EE.UU. registró el récord histórico de unos 4,14 dólares por galón (3,785 litros) este fin de semana del Día del Trabajo, festividad que marca el fin del verano en el país, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

La organización relacionó esta subida de los precios con “la persistente volatilidad en el estrecho de Ormuz, que ha impulsado el precio del crudo hasta el rango de los 90 dólares por barril”.