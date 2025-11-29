La Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte confirmó la sentencia de primera instancia de 6 años de cárcel efectiva contra el alcalde de Comas, Ulises Villegas, por el delito de colusión agravada.

Asimismo, el tribunal ordenó la ubicación y captura del burgomaestre, a fin de que cumpla su condena por entregar una obra que estaba inconclusa en el 2017, provocando un perjuicio económico al Estado peruano.

Según el fallo judicial, Villegas, junto a otros exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de Independencia, acordó la entrega incompleta de la obra ’Mejoramiento de vías de la prolongación Santa Rosa y pasaje De la Cruz’.

Junto con Ulises Villegas, también fueron sentenciados Rubén Jiménez (exgerente municipal), Elizabeth Espinoza (exgerente de Infraestructura), Pedro Ancajima (ingeniero de planta) y César Cervantes (supervisor de obra), todos ellos como coautores del delito de colusión agravada.

Asimismo, se impuso una pena de tres años de prisión efectiva -con ejecución diferida- a Santos Espinoza (exgerente de Gestión Ambiental) y Raymundo Concepción (exgerente de Administración y Finanzas), por el delito de falsedad ideológica.

Además de la pena de prisión, los sentenciados han sido inhabilitados para ejercer funciones públicas y contratar con el Estado por cinco años. También deberán pagar multas que serán ejecutadas tras confirmarse el fallo en segunda instancia.

Tras conocer la sentencia en primera instancia, el burgomaestre indicó que el caso es ajeno a sus funciones actuales como alcalde del distrito de Comas y calificó la condena de “desproporcionada e injusta”.

