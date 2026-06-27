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Resumen

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Las agrupaciones políticas inician las campañas para los nuevos comicios y tres exautoridades de este periodo cierran el ciclo bajo el mandato de las leyes. Conforme las salas penales ratificaron sus respectivas sentencias por corrupción, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspendió formalmente de sus cargos a la exgobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, y a los alcaldes Ulises Villegas (Comas) e Inocente Guillén (La Libertad- Ancash).

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.