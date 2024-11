Agentes de la División de la Policía Judicial llegaron este miércoles 20 de noviembre a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la república, Dina Boluarte, en el distrito de San Borja, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva por 36 meses, pero no lo encontraron.

Según informó Canal N, los agentes tocaron repetidamente la puerta del departamento donde vive el pariente de la mandataria y fueron recibidos por su hija, quien les dijo que su padre no se encontraba en el lugar.

“No se encuentra. Sí (nos abrió un familiar), su hija”, señaló una oficial de la Policía Judicial, quien evitó ahondar en más detalles sobre la diligencia.

Policía Judicial llegó a la casa de Nicanor Boluarte. (Video: Canal N)

Cabe indicar que horas antes el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, dijo que su cliente está ejerciendo su derecho a “sustraerse” de la justicia al pasar a la clandestinidad y evitar así que sea capturado para que cumpla la prisión preventiva.

“Yo no tengo la ubicación ni puedo responder esa pregunta. Yo no sé dónde está el señor Nicanor Boluarte. Lo único que puedo decir es que entiendo que él está ejerciendo el derecho de toda persona a sustraerse, a no someterse a una decisión que a todas luces es arbitraria, injusta y presenta un claro tinte político”, aseveró ante la prensa.

El caso

El último martes el juez Richard Concepción Carhuancho impuso 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte por el caso Los Waykis en la Sombra. Al igual que el lunes, el investigado tampoco asistió a la audiencia, ni se conectó de manera virtual.

El magistrado decidió imponer la misma medida contra Jorge Luis Ortiz Marreros (exdirector de la Dirección General de Gobierno Interior), Zenovia Griselda Herrera Vásquez y Jorge Chingay Salazar.

Cabe indicar que Nicanor Boluarte es sindicado por la fiscalía como líder de una presunta organización criminal que habría comenzado a operar luego de que su hermana asumiera la presidencia.

Se le imputa haber ejercido un “poder de facto” para instrumentalizar el aparato estatal, a través de las prefecturas y subprefecturas, y así lograr la inscripción de su partido político Ciudadanos por el Perú.