El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, dijo que su cliente está ejerciendo su derecho a “sustraerse” de la justicia al pasar a la clandestinidad y evitar así que sea capturado para que cumpla la prisión preventiva que el Poder Judicial ordenó en su contra.

En una conferencia de prensa que brindaron los abogados del hermano de Dina Boluarte, Vivanco dijo desconocer el paradero de su cliente, pero justificó su decisión de no ponerse a disposición de las autoridades.

“Yo no tengo la ubicación ni puedo responder esa pregunta. Yo no sé dónde está el señor Nicanor Boluarte. Lo único que puedo decir es que entiendo que él está ejerciendo el derecho de toda persona a sustraerse, a no someterse a una decisión que a todas luces es arbitraria, injusta y presenta un claro tinte político”, aseveró ante la prensa.

Declas abogado de Nicanor Boluarte

Este martes 19 de noviembre, el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuacho, aprobó el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte y otros investigados por el caso “Waykis en la sombra” como el exdirector del Interior del Mininter, Jorge Luis Ortiz Marreros; la exjefa del programa Qali Warma del Midis de la Región San Martín, Zenobia Griselda Herrera; y Jorge Chingay Salazar.

La última vez que se vio a Boluarte fue de forma virtual, cuando se conectó a la audiencia el domingo 17 de noviembre. Por esto, al finalizar la lectura de su decisión, el magistrado ordenó la búsqueda y captura del hermano de la presidenta de la República.

Luis Vivanco aseguró que ese domingo fue la última vez que tuvo contacto con su cliente, pero descartó que esto pueda ser considerado como un elemento para que no pueda ejercer la defensa legal de Nicanor Boluarte.

“La última vez que hemos coincidido fue en la audiencia virtual del día domingo, que nos conectaos por la mañana. Esa es la última vez que tuvimos contacto con el señor Boluarte”, aseguró el abogado.

Pese a justificar el pase a la clandestinidad de su cliente, Vivanco aseguró que esperarán a que la Corte Superior revise la apelación que presentaron contra la decisión del juez Concepción Carhuancho.

“Vamos a esperar que nuestra apelación sea analizada por la Corte Superior y en ese momento se tomará la decisión de someterse o no a la decisión del Poder Judicial. Mientras la decisión no sea firme, nosotros no podríamos adelantar un juicio en el sentido de calificarlo como prófugo ni tampoco evaluar el sometimiento a una decisión arbitraria”, respondió.

“En ese momento evaluaremos lo que corresponde y estoy seguro que, de confirmarse, se va a someter a la decisión que corresponda”, agregó.

Sin embargo, el abogado de Nicanor Boluarte evitó recomendar a su cliente que se ponga a disposición de las autoridades. “Pediría que estos temas los releguemos al momento en que nuestra apelación sea revisada”, fue lo único que replicó.