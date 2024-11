El paradero de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, es desconocido hasta este momento. El último martes, el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, ordenó su prisión preventiva por 36 meses.

Su ausencia fue notoria desde las dos últimas sesiones judiciales en las que el magistrado dio lectura a su resolución judicial, en la que también ordenó la prisión preventiva para el exdirector del Interior del Mininter, Jorge Luis Ortiz Marreros; la exjefa del programa Qali Warma del Midis de la Región San Martín, Zenobia Griselda Herrera; y Jorge Chingay Salazar.

Al término de la sesión, el magistrado ordenó la ubicación y captura del hermano de la presidenta y de los otros tres investigados.

De esta manera, se declaró fundado el requerimiento solicitado por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Boluarte Zegarra es señalado como el presunto líder de la organización criminal “Los Waykis en la Sombra” y se le imputan presuntos actos de corrupción y crimen organizado.

El Eficcop, representado por el fiscal provincial Raúl Guerrero, señaló que el hermano de presidenta lideraría una red criminal dedicada al nombramiento ilegal de prefectos y subprefectos en diversas regiones del país. Esto con el propósito de utilizar el aparato estatal para facilitar la inscripción de su partido político Ciudadanos por el Perú.

Luis Vivanco, abogado del hermano de Boluarte, señaló que desconoce la ubicación de su patrocinado ya que no había podido comunicarse con él.

“No se encuentra presente señor magistrado, no se va a conectar”, respondió Vivanco a la pregunta del magistrado sobre la ubicación de Boluarte Zegarra, ayer en la audiencia pública.

Joseph Campos, otro de los abogados del hermano de la mandataria, quien días atrás interpuso un recurso de hábeas corpus a favor de Boluarte, dijo no saber el paradero de este. En declaraciones a RPP, aseguró que no conocía el paradero de su patrocinado.

“Yo no he tomado mayor contacto con Nicanor Boluarte más que cuando me pide profesionalmente, porque este es un encargo que me ha hecho a mí y que yo asumí con la mayor de las convicciones.”

Joseph Campos, abogado de Nicanor Boluarte.