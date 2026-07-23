También se hizo extensiva la notificación a Rolando Gonzales Lluen (abogado dte) y Víctor Joe Manuel Enriquez Sumerinde (otro notificable). (Foto: GEC)
También se hizo extensiva la notificación a Rolando Gonzales Lluen (abogado dte) y Víctor Joe Manuel Enriquez Sumerinde (otro notificable). (Foto: GEC)
/ MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

La Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía del Tribunal Constitucional notificó al Poder Judicial la resolución de la sentencia que favoreció al exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, anulando la orden de prisión preventiva que existía en su contra.

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