La Oficina de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanía del Tribunal Constitucional notificó al Poder Judicial la resolución de la sentencia que favoreció al exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, anulando la orden de prisión preventiva que existía en su contra.

La jefa de dicha oficina del TC, Tania De Los Ríos, dirigió la notificación a Andreina Carpio Machaca, quien ejerce el cargo de procurador público del Poder Judicial.

Notifican al Poder Judicial sobre caso Cerrón.

“Por disposición del señor Presidente del Tribunal Constitucional, hago llegar a Ud., en folios 98 copia simple de la SENTENCIA de fecha 03/07/2026, recaída en la presente causa; para su conocimiento y fines de Ley”, señala la cédula de notificación correspondiente.

En el documento figuran Vladimir Cerrón como demandante, y como demandados los integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima.

También se hizo extensiva la notificación a Rolando Gonzales Lluen (abogado dte) y Víctor Joe Manuel Enriquez Sumerinde (otro notificable).

El martes se dio a conocer la resolución del Tribunal Constitucional que declaró nula la prisión preventiva dictada contra el prófugo líder de Perú Libre, en el proceso que se le sigue por los delitos de organización criminal y lavado de activos por el caso “Los Dinámicos del Centro”.

Fue al declarar fundada la demanda presentada por presunta vulneración del derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales que resulta conexo al derecho a la libertad personal.