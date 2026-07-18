El Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador electo. Foto: RLA / Facebook
El Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador electo. Foto: RLA / Facebook
Por Redacción EC

A pocos días de la instalación del nuevo Congreso bicameral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer su decisión, adoptada por mayoría, de dejar sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador electo y, en consecuencia, convocó en su reemplazo a Absalón Vásquez Villanueva, quien seguía en la lista de acuerdo con la votación obtenida.

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