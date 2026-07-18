A pocos días de la instalación del nuevo Congreso bicameral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer su decisión, adoptada por mayoría, de dejar sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador electo y, en consecuencia, convocó en su reemplazo a Absalón Vásquez Villanueva, quien seguía en la lista de acuerdo con la votación obtenida.

El máximo tribunal electoral consideró que el mandato de senador aún no se había configurado, pues el líder de Renovación Popular —que ahora postula como teniente alcalde en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre — había comunicado su decisión de no juramentar ni asumir el cargo para el que fue elegido en los comicios de abril pasado.

Absalón Vásquez

En la resolución, a la que accedió El Comercio, se precisa que no se revisa el resultado electoral ni se modifica o altera, en modo alguno, la proclamación de candidatos efectuada. Añade que únicamente se resuelven las consecuencias jurídicas derivadas de un supuesto “no previsto”, cuya solución —remarca— “resulta necesaria para preservar la integridad del órgano representativo elegido por la ciudadanía”.

Asimismo, se señala que el Reglamento del Congreso establece que la incorporación formal de sus miembros se realiza mediante la juramentación, una vez cumplidos los requisitos formales. Es decir, que el “mandato representativo de senador no se adquiere de forma automática con la sola proclamación de resultados o la expedición de las credenciales correspondientes”, sino que este se obtiene con la juramentación.

El Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador electo.

El Jurado Nacional de Elecciones dejó sin efecto la credencial otorgada a Rafael López Aliaga como senador electo.

López Aliaga —se sostiene— ha manifestado de manera libre, expresa, voluntaria e inequívoca su decisión de no culminar el procedimiento de incorporación al cargo. Para el tribunal electoral, ello “configura una situación excepcional no regulada expresamente por el ordenamiento jurídico, que compromete la integración plena del Senado y, con ello, la eficacia de la representación política resultante del proceso electoral”.

Del mismo modo, apunta que la proclamación efectuada “no equivale, por sí sola, el inicio del ejercicio del mandato legislativo”. Añade que corresponde “mantener incólume la representación política derivada del proceso electoral”, por lo que opta por convocar al siguiente candidato de la lista según el orden de la votación preferencial; es decir, a Absalón Vásquez.

Rafael López Aliaga reiteró que no asumirá el cargo de senador, pese a haber sido elegido en las últimas elecciones generales. Foto: Diana Marcelo / @photo.gec.

Con esos argumentos, el pleno del JNE —con el voto en minoría del magistrado Gunther Gonzales Barrón— resolvió “dejar sin efecto” la credencial otorgada a López Aliaga como senador y “convocar” a Vásquez para que asuma el cargo, para lo cual también se le entregará la credencial que lo faculta como tal.

Más allá del caso concreto, el propio JNE reconoce que el ordenamiento jurídico presenta un vacío respecto de los supuestos en los que un senador o diputado electo decide no incorporarse al Congreso antes del inicio de funciones.