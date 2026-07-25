Vladimir Cerrón permanece en la clandestinidad desde el 2023. (Facebook: Perú Libre)
Vladimir Cerrón permanece en la clandestinidad desde el 2023. (Facebook: Perú Libre)
Por Redacción EC

El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Vladimir Cerrón es “materialmente inejecutable” en sus propios términos, por lo que no anuló la orden de prisión preventiva que emitió contra el prófugo de la justicia.

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