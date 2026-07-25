El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Vladimir Cerrón es “materialmente inejecutable” en sus propios términos, por lo que no anuló la orden de prisión preventiva que emitió contra el prófugo de la justicia.

Mediante una resolución emitida el 24 de julio del 2026, el juez Leodan Cristóbal solicitó una aclaración al máximo intérprete de la Constitución antes de proceder con la liberación del líder de Perú Libre.

Según el fallo judicial, Cristóbal Ayala advierte que, si bien el TC anuló cuatro resoluciones que sostenían la prisión preventiva, existen otros dos fallos vigentes que mantienen la medida cautelar y las requisitorias policiales. Se trata de la Resolución 6, del 4 de diciembre de 2025, y su confirmatoria, la Resolución 4, del 7 de enero de 2026, las cuales no fueron mencionadas en la parte resolutiva del pleno del TC.

PJ pide aclaración al TC porque considera fallo a favor de Vladimir Cerrón como inejecutable.

Vladimir Cerrón se encuentra prófugo desde octubre de 2023 tras ser condenado por el caso Aeródromo Wanka. La defensa del exfuncionario ha interpuesto múltiples recursos de habeas corpus alegando que el peligro de fuga se ha desvanecido tras ser absuelto de la sentencia y ver anuladas sus condenas en otros procesos penales paralelos.

Vladimir Cerrón: justificación del juez para no ejecutar fallo del TC

El juez Cristóbal sostiene que las decisiones judiciales que detectó que no fueron mencionadas por el tribunal tienen autoridad de cosa juzgada, lo que le impide dejarlas sin efecto de oficio sin una instrucción clara del TC. Por ello, ha decidido “elevar en consulta” el expediente para que se determine si los efectos de la sentencia también alcanzan a estos fallos por conexión.

La resolución del juzgado nacional precisa que la omisión detectada en la sentencia mayoritaria del TC imposibilita la ejecución material de lo decidido. El magistrado enfatizó que una vez recibida la aclaración solicitada, procederá con el trámite correspondiente sin mayores dilaciones para cumplir el mandato constitucional.

El juzgado también hizo mención a que estas resoluciones vigentes sí fueron aludidas en el voto singular de la magistrada Luz Pacheco, pero no en el fallo de la mayoría.

Sentencia del Tribunal Constitucional a favor de Vladimir Cerrón

Días atrás, el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de habeas corpus a favor de Vladimir Cerrón Rojas, con los votos de los magistrados Domínguez, Morales, Gutiérrez y Hernández. Ellos consideraron que el Poder Judicial vulneró el derecho a la debida motivación al no reevaluar el peligro procesal del investigado frente a nuevos hechos jurídicos.

La sentencia del TC determinó que la anulación de condenas previas en otros procesos modificaba objetivamente las condiciones que sustentaban la prisión preventiva. Ahí precisaron que los jueces ordinarios debieron explicar por qué el peligro de fuga persistía a pesar de que las órdenes de captura originales habían desaparecido.

Finalmente, el fallo constitucional declaró nulo el mandato de prisión preventiva y ordenó al Poder Judicial dictar nuevas medidas alternativas para asegurar la presencia del beneficiario en el juicio. No obstante, el Tribunal aclaró que esta decisión no implica la inocencia de Vladimir Cerrón ni el archivo de la investigación por organización criminal y lavado de activos.