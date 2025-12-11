La noche del miércoles 10 de diciembre, fue asesinado de al menos siete balazos Jonathan Enrique Navarro Berríos, conocido como ‘Cara de dedo’, vinculado al caso Gerald Oropeza. El crimen ocurrió en la calle Los Geranios, en el Cercado de Lima, producto del ataque, su pareja, Jessica Nicole Gil Z., también resultó herida.

Según vecinos, los agresores estuvieron rondando la calle antes de localizar a su víctima. Se dio a conocer que eran tres sujetos desconocidos, quienes se acercaron y dispararon directamente contra Navarro Berríos.

Con las declaraciones de los testigos, se refuerza la hipótesis policial de que se trató de un ataque preparado y ejecutado con premeditación. Tras el asesinato, los agentes acordonaron el lugar para recoger casquillos, revisar la escena y avanzar con las diligencias.

Asesinan a 'cara de dedo', vinculado al caso Gerald Oropeza, frente a su pareja en el Cercado de Lima. (Foto: Captura de América TV)

Alias ‘Cara de Dedo’ era conocido por sus antecedentes ligados a la red de Gerald Oropeza. Incluso cumplió prisión preventiva en el penal Castro Castro. En 2016 logró ser absuelto de un pedido de cadena perpetua, pese a haber sido señalado en investigaciones por hechos violentos.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el homicidio estaría vinculado a conflictos entre organizaciones criminales, considerando su historial y presuntos vínculos con la estructura de Oropeza. La Policía revisa cámaras de seguridad instaladas en el sector para identificar a los autores del ataque y determinar las rutas de escape.

Hasta el momento, no hay detenidos por el asesinato, lo que mantiene en alerta a los vecinos del Cercado de Lima. La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan trabajando en conjunto para esclarecer el caso, establecer el móvil del crimen y dar con los responsables.