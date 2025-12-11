Acumularon S/1 millón: así operaba la red de inspectores que extorsionaba a transportistas en Lima Este

Pasaron de fiscalizar el transporte a pedir cupos a conductores. Un total de 7 inspectores adscritos a la Municipalidad de Ate y que cooperaban con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) fueron capturados por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú por integrar una banda criminal que extorsionaba a transportistas de Lima Este. Junto con ellos otras 5 personas fueron detenidas.

El operativo, que permitió la desarticulación de la banda criminal “Los Elegantes de Lima Este”, se llevó cabo este miércoles 10 de diciembre. Los 12 intervenidos se encuentran inmersos en los delitos de extorsión, corrupción de funcionarios y banda criminal.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Hubo 13 allanamientos dispuestos por orden judicial. (Foto: PNP)

Asimismo, a raíz de los 13 allanamientos dispuestos por orden judicial, tanto en las viviendas de los involucrados (10 en Ate y 2 en Chosica), como en una oficina municipal de Ate, la PNP halló en total poco más de 100 mil soles en efectivo , los cuales fueron incautados.

Las autoridades estiman que desde que la organización inició sus actividades ilícitas, allá por el 2024, a la fecha ya habían acumulado alrededor de un millón de soles fruto de la extorsión a transportistas formales e informales de la zona este de la capital.

El operativo a detalle y los implicados

El coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado, brindó algunos detalles del operativo y desarticulación de esta banda criminal. Precisó que parte de los capturados fungían como servidores públicos y aprovechaban esta función para cometer los ilícitos.

“Son 12 los que han sido capturados. De estos, 7 son servidores públicos que se encargaban de regular el transporte", señaló.

1 millón de soles acumuló la banda Los Elegantes de Lima Este desde que comenzó a operar en el 2024. (Foto: PNP)

Cruz también informó que se allanó una oficina municipal donde se encontró dinero en efectivo: cerca de 10 mil soles. En tanto, dio cuenta de que al momento de las detenciones a algunos integrantes de la banda se le ha encontrado dinero: cerca de 21 mil soles a uno y 50 mil soles a otro, por ejemplo. En total, sostuvo que se ha incautado 102 mil soles en efectivo.

Cabe mencionar que fue el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado y Corrupción, de la Fiscalía Corporativa Transitoria Especializada en Corrupción de Funcionarios de Lima Este, quien emitió una resolución para el allanamiento al local de la Subgerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad de la Municipalidad de Ate, ubicado en avenida José Carlos Mariátegui, a las 7 de la mañana de este miércoles.

Las viviendas allanadas se ubican en Ate y en Chosica. (Foto: PNP)

Por su parte, el Ministerio Público informó que la diligencia de allanamiento con fines de detención se desarrolló en simultáneo en diversos puntos de Lima Este, “asegurando elementos relevantes para la investigación, documentación financiera y equipos que permitirán fortalecer los actos de investigación en la siguiente etapa”, se informó.

Las 12 personas detenidas son las siguientes:

Deysi Cinthia Ramos Pariona. Detenida en Lurigancho-Chosica. Diana Marcelo Yupanqui. Detenida en Ate. Elmer Antonio Cortez Vergara. Detenido en Ate. Alexander Estef Cortez Quispe. Detenido en Ate. Jhonatan Richard Roque Espinoza. Detenido en Ate Mayra Flor Flores Ortiz. Detenido en Ate. Rosario del Carmen Herrera Cardozo. Detenido en Ate. Marco Antonio Huaman Medina. Detenido en Jicamarca Jackeline Analia Cortez Vergara. Detenida en Ate. Disdier Lid Achachau Vásquez. Detenido en Ate. Naomi Fiorella Aycho Cortez. Detenida en Ate. Alejandro Tembladera Tupac. Detenido en Ate.

El modus operandi

El Ministerio Público indicó que de acuerdo con la investigación preliminar, a cargo del fiscal provincial Richter Rengifo Ramírez, "Los Elegantes de Lima Este" era una organización criminal que solicitaba pagos ilícitos a conductores y empresarios de transporte a cambio de no aplicar multas previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito.

En cuanto a los cobros, la fiscalía explicó que estos se habrían efectuado directamente o mediante transferencias digitales realizadas a terceras personas, utilizando aplicativos de billeteras digitales. Entre los involucrados, agregó, se hallaban servidores públicos cuya labor era fiscalizar el transporte en la ciudad.

“El trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la División de Investigación Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional permitió identificar a varios involucrados, entre ellos servidores públicos de fiscalización, quienes de manera sistemática habrían obtenido más de un millón de soles en beneficios económicos indebidos durante los años 2024 y 2025″, comentó.

Por su parte, el coronel PNP José Cruz detalló que "Los Elegantes de Lima Este" venía operando desde el 2024, extorsionando a propietarios o conductores de unidades vehiculares tanto del rubro formal como informal.

Comentó que los miembros de la banda exigían cupos, coaccionando a los transportistas sobre la base de que algunos no tenían autorización para circular o carecían de alguna documentación. En el caso de aquellos que sí tenían todo en regla, también los extorsionaban si se desviaban en sus rutas.

Fueron los mismos transportistas quienes se acercaron a denunciar este accionar ilícito por parte de servidores públicos en Lima este. Por tal motivo, la PNP hizo un llamado a transportistas de otras partes de la capital para que se acerquen a denunciar en caso hallan sido víctimas de este tipo de extorsión por parte de trabajadores públicos o de cualquier organización criminal.

¿Qué responde la ATU?

Ante la desarticulación de la banda criminal “Los Elegantes de Lima Este”, la ATU emitió un comunicado informando que los 7 detenidos “no son trabajadores ni inspectores de la ATU”. La entidad sostuvo que estas personas “son inspectores municipales de transporte contratados exclusivamente por la Municipalidad de Ate” bajo sus propios procesos y criterios.

La ATU detalló que mantuvo un convenio de cooperación interinstitucional con dicho municipio para fortalecer la fiscalización y promover un transporte formal en beneficio de los ciudadanos.

“Como parte del convenio, la ATU únicamente brindaba capacitación y acreditación al personal designado por la municipalidad, para realizar labores de fiscalización dentro de su jurisdicción y en coordinación con la Policía Nacional”, precisó.

Tras lo acontecido, la ATU anunció que las acreditaciones de los 7 involucrados han sido canceladas de manera definitiva, quedando impedidos de participar en cualquier labor de fiscalización del transporte urbano.

Los 12 intervenidos se encuentran inmersos en los delitos de extorsión, corrupción de funcionarios y banda criminal. (Fotos: PNP)

“Es falso que el operativo policial haya incluido el allanamiento de alguna sede de la ATU. Las intervenciones se realizaron únicamente en viviendas de los investigados y en un local del municipio“, sostuvo.

Por último, la entidad rechazó “el uso indebido y delictivo de procedimientos de fiscalización“.

Análisis de este escenario

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), dijo a El Comercio que esto es un ejemplo de cómo se utilizan las municipalidades el tema de la corrupción en el transporte, se coluden malos funcionarios y se corrompen.

Dijo que ya se ha reclamado antes que estos convenios municipales que tiene la ATU lo único que genera es que algunos inspectores saquen provecho de la fiscalización que realizan no solo en contra del transporte formal, sino a favor de los ilegales.

100 mil soles, aproximadamente, fueron incautados por la PNP durante los allanamientos realizados. (Foto: Ministerio Público)

“Esta banda que ha caído es de funcionarios de la municipalidad de Ate. La ATU no puede hacer convenio con cualquiera y debe ser un ejemplo para que la ATU no le delegue funciones a estos malos funcionarios y malas municipalidades que permiten este tema de corrupción“, expresó.

Ojeda explicó que de acuerdo a norma, a la ley de procedimientos administrativos en general, se señala que la fiscalización dentro del procedimiento administrativo sancionador, lo que se puede delegar es la fiscalización, mas no el procedimiento. Y de esto se aprovechan algunos para direccionar la fiscalización.

“Estas actas corruptas ya llegan a la ATU para iniciar el procedimiento, pero es un inspector que está coludido. Sirven para fiscalizar a alguien que va a resultar afectador sin haber hecho algo indebido“, manifestó.