En circunstancias aún por esclarecer, hoy, aproximadamente las 8 y 45 de la mañana, dos hermanos fueron asesinados por desconocidos de 25 balazos en la puerta de su domicilio, ubicado en la cuadra 5 de la avenida Garcilaso de la Vega, distrito de San Luis.

La madre de los fallecidos indicó que estos se dirigían a trabajar como todos los días cuando escuchó los disparos y, al salir de su vivienda, los vio sin vida en el piso.

Precisó que uno de ellos, días antes, regresó golpeado durante una discusión que tuvo con una mujer.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), para acordonar la zona y que peritos de Criminalística realicen el recojo de los casquillos de bala para ser sometidos al peritaje respectivo.

Vecinos exigen más seguridad

Vecinos contaron que los hermanos nunca habían tenido problemas ni se habían visto involucrados en actividades ilícitas. Exigen mayor seguridad de parte de las autoridades ya que son presas de los constantes robos que ocurren.

Este asesinato se da en el marco del estado de emergencia dictado por el Gobierno de José Jerí, como medida en todos los distritos para combatir la delincuencia y criminalidad que azota el país.

Cifras de asesinato en 2025

Cifras del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), revelan que hasta noviembre de este año se han registrado más de 1.980 homicidios. Eso equivale a seis asesinatos diarios. El número sigue subiendo así como la inseguridad, mientras que las organizaciones criminales amplián sus dominios en Lima Metropolitana y el Callao.

Además, desde que el presidente José Jeri asumió su mandato, ya se han contabilizado más de 100 homicidios a nivel nacional.