Un adulto mayor resultó gravemente herido este jueves luego de ser atropellado por un camión de carga pesada en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Rosales, en el distrito limeño de Carabayllo. De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo impactó directamente contra el peatón, provocándole una lesión severa en la pierna.

Personal de Seguridad Ciudadana que llegó a la zona informó que el hombre terminó debajo de la pesada unidad tras el golpe.

Los agentes coordinaron rápidamente con los servicios de emergencia para brindar asistencia al herido, quien permanecía con movilidad reducida debido a la gravedad de la lesión.

El adulto mayor fue trasladado en una ambulancia hasta el Hospital Sergio Bernales, en Collique, distrito de Comas, donde los médicos vienen evaluando su estado y brindándole atención especializada. Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada por las autoridades.

El conductor del camión, identificado como Yonder Leaño Chávez, fue intervenido por la Policía y conducido a la comisaría del sector. Las diligencias continúan para esclarecer cómo ocurrió el accidente y determinar eventuales responsabilidades.