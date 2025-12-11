Al promediar el mediodía de hoy, jueves 11 de diciembre, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), informó que se produjo una gresca entre internos del pabellón 1 de Máxima Seguridad del penal Sarita Colonia, en el Callao, contra su delegado.

La disputa causó que cuatro reos se subieran a los techos, sin embargo, la situación fue controlada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), que reforzaron la seguridad del recinto.

Medios informan que en un primer momento se escucharon disparos. Llegaron además los parientes de los internos, que exigieron explicaciones ante el temor de que sus familiares hayan sido agredidos.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas graves. Las autoridades continúan evaluando la situación para restablecer la calma entre los internos y prevenir nuevos incidentes.

Presidente del INPE amenazado

El jefe del INPE, Iván Paredes, denunció que recibió amenazas luego de las requisas dentro de las cárceles como medida para combatir a las organizaciones criminales.

“Fueron la semana pasada, un martes, o sea, hace casi nueve días, en la mañana. La primera llamada, bueno, las dos, ambas, fueron amenazantes con injurias, improperios“, detalló en Willax.

“En la segunda llamada me dijeron Lurigancho, específicamente de Lurigancho, que baje ahí las revoluciones, y que peligraba mi vida, la de mi familia y amistades inclusive, que ya sabían dónde vivía yo”, precisó.

Frente a estos, el INPE envió un comunicado rechazando este tipo de afrenta y dejó en claro que “no bajará la guardia ante estos hechos repudiables, todo lo contrario, seguirá luchando frente a la criminalidad organizada y a favor de la seguridad ciudadana, a través de requisas constantes operativos”