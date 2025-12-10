En un operativo contra la delincuencia en el marco del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP), detuvo a dos hermanos que eran extorsionadores y que amenazaban a los colectiveros que circulan por la avenida Javier Prado.

Se trata de Hernán y Jesús Gonzáles Salas (28). Ambos actuaban como falsos jaladores de pasajeros y exigían el cobro de cinco soles por unidad.

Durante la intervención la PNP implementó el plan cerco para evitar que ambos delincuentes escapen.

A los detenidos se les incautó um morral que tenía dentro un arma de fuego y una granada, además, dinero en efectivo, un celular de dudosa procedencia, una motocicleta y varias tarjetas que estarían relacionadas a organizaciones criminales.

Antecedentes penales de hermanos

El jefe de la Divipol Sur 1 y coronel PNP, Daniel Jares, indicó a Canal N que Hernán Salas purgó seis años de cárcel en el penal de Lurigancho y múltiples denuncias. Su hermano, también involucrado en el delito de robo y extorsión.