En la ciudad de Chiclayo se ha desatado una polémica tras la instalación del árbol de Navidad en el parque principal. Vecinos y usuarios en redes sociales rechazaron el adorno, aduciendo es solo una estructura de fierro envuelta en una tela blanca y luces. Además, el costo de instalación habría sido de 20 mil soles, lo que ha enardeció más a los lugareños.

Según el medio Amanecer Chiclayano, el gerente de la municipalidad de Chiclayo, Carlos Paredes García, informó a la agencia Andina que la decoración del parque de la ciudad de Chiclayo es tan igual e importante como Cusco o Arequipa.

Influencer apaga el árbol de Navidad

Ayer, martes 9 de diciembre, al promediar las 7 de la noche, el tiktoker Jordy Rioja apagó el árbol, lo vandalizó e incitó a que otras personas hagan lo mismo.

“Buenas noches. El día de hoy me siento muy apenado y muy triste porque lastimosamente a la ciudad de Chiclayo la están tomando como una burla. En la catedral nos encontramos cosas como estas”, expresó el joven en su transmisión en vivo.

“Así que yo voy a hacer la apagado de luces del árbol, no va, no va”, continúa mientras lo desenchufa con total facilidad. Luego, rompe un pedazo de tela y a los segundos, un hombre hace lo mismo, entre los gritos de “rómpelo”, “no puede quedar así Chiclayo”, “esto es una burla”, entre otros.

El detenido fue llevado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), a la Comisaría PNP César Llatas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Autoridades exhortan a la ciudadanía a realizar reclamos o protestas en forma pacífica y siempre bajo el marco legal.