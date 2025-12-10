Dos mineros murieron y uno quedó atrapado por más de 17 horas en un socavón tras el derrumbe de una mina de carbón de 200 metros de profunidad, ubicada en el centro poblado de Rosaspampa en la provincia de Chota, región de Cajamarca, al norte del Perú.

Medios informaron que los fallecidos responden a los nombres de Ángel Lumba Huacal y Pascual Saavedra Hoyos, padre e hijo, mientras que Román Lumba Herrera se encuentra en un centro de salud.

Ronderos y rescatistas de la localidad, junto a la Policía Nacional del Perú (PNP), iniciaron las labores de rescate desde las 7 de la noche de ayer, martes 9 de diciembre, cuando se reportó de este accidente.

La comunidad de Chalamarca, dedicada tradicionalmente a la producción artesanal de carbón, fue la primera en responder a la emergencia. Los vecinos organizaron de inmediato un rescate improvisado utilizando cuerdas, baldes y picos, mientras aguardaban la llegada de los equipos oficiales.

Según RPP, en un primer momento, la inestabilidad en la zona donde ocurrió el derrumbe impidió extraer los cuerpos o acceder al minero que ahora se viene recuperando.

Las labores de búsqueda se centraron en retirar cuidadosamente los restos de tierra y carbón. Para ello, se recurre principalmente al trabajo manual y al uso de herramientas básicas facilitadas por vecinos y familiares, quienes permanecen en la zona y han instalado puntos de apoyo para respaldar a los rescatistas.

En tanto, la Fiscalía y la Policía continúan en el lugar a la espera de poder acceder en condiciones seguras a todos los puntos donde continúan las operaciones. Hasta el momento se desconoce si los mineros eran trabajadores formales o informales.