El presidente de la República, José Jerí, anunció este viernes que el Gobierno declarará en estado de emergencia las provincias de Piura y Sullana, además de evaluar la incorporación de Talara, con el fin de enfrentar la creciente ola de criminalidad que afecta a zonas críticas de la región norte del país.

“ Vamos a declarar el estado de emergencia. Primero comenzaremos con Sullana, luego Piura y estamos evaluando que también se aplique a Talara. Son las medidas inmediatas que vamos a tomar en vista de la ola de violencia que viene azotando a esta región”, señaló el mandatario tras visitar la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional en Sullana.

Presidente ordena emergencia en zonas críticas de Piura para reforzar lucha contra el crimen. (Foto: Presidencia)

El jefe de Estado explicó que el Ejecutivo aplicará el mismo modelo de articulación implementado en los estados de emergencia de Lima y Callao, La Libertad y las zonas de frontera. “Es el formato que estamos aplicando como Gobierno. Tiene un nivel mucho más planificado, ya que se elevan las capacidades de inteligencia y nos posibilita intervenir sin todo el procedimiento que permite al delincuente escaparse ”, afirmó.

Jerí sostuvo que esta decisión permitirá mitigar la comisión de delitos y reducir, de manera progresiva, los índices de inseguridad. “ El estado de emergencia va a ser un arma más para que nuestras fuerzas del orden puedan combatir la delincuencia. Permitirá mitigar primero la sensación de inseguridad ciudadana y luego reducirla. Será un compromiso de la Policía, las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil, que deberá proporcionar información para intervenir con eficacia”, añadió.

Gobierno activará estado de emergencia en provincias del norte ante grave aumento de delitos. (Foto: Presidencia)

Gira nacional y actividades en Piura

Piura es la octava región que el presidente visita como parte de su gira nacional para ejecutar actividades multisectoriales y acercar los servicios del Estado, tras pasos previos por Huánuco, Junín, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Tumbes y Tacna.

Luego de su arribo, el mandatario recorrió el Centro de Monitoreo de Cámaras de Videovigilancia del distrito de Castilla, donde observó el trabajo conjunto entre el serenazgo local y la PNP para combatir la delincuencia. Posteriormente, supervisó las obras del segundo tramo de la avenida Sullana.

Finalmente, acudió a la sede de la Macro Región Policial Piura, donde entregó equipamiento para mejorar la capacidad operativa de la PNP, entre ellos armamento, implementos para la unidad de salvataje y una ambulancia.