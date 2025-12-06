El presidente de la República, José Jerí, anunció este viernes que el Gobierno declarará en estado de emergencia las provincias de Piura y Sullana, además de evaluar la incorporación de Talara, con el fin de enfrentar la creciente ola de criminalidad que afecta a zonas críticas de la región norte del país.
LEE: Senamhi utiliza inteligencia artificial para prever el aumento del caudal en cuencas de alto riesgo
“Vamos a declarar el estado de emergencia. Primero comenzaremos con Sullana, luego Piura y estamos evaluando que también se aplique a Talara. Son las medidas inmediatas que vamos a tomar en vista de la ola de violencia que viene azotando a esta región”, señaló el mandatario tras visitar la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional en Sullana.
El jefe de Estado explicó que el Ejecutivo aplicará el mismo modelo de articulación implementado en los estados de emergencia de Lima y Callao, La Libertad y las zonas de frontera. “Es el formato que estamos aplicando como Gobierno. Tiene un nivel mucho más planificado, ya que se elevan las capacidades de inteligencia y nos posibilita intervenir sin todo el procedimiento que permite al delincuente escaparse”, afirmó.
Jerí sostuvo que esta decisión permitirá mitigar la comisión de delitos y reducir, de manera progresiva, los índices de inseguridad. “El estado de emergencia va a ser un arma más para que nuestras fuerzas del orden puedan combatir la delincuencia. Permitirá mitigar primero la sensación de inseguridad ciudadana y luego reducirla. Será un compromiso de la Policía, las Fuerzas Armadas y de la sociedad civil, que deberá proporcionar información para intervenir con eficacia”, añadió.
Gira nacional y actividades en Piura
Piura es la octava región que el presidente visita como parte de su gira nacional para ejecutar actividades multisectoriales y acercar los servicios del Estado, tras pasos previos por Huánuco, Junín, La Libertad, Cajamarca, Áncash, Tumbes y Tacna.
MÁS: El Perú alcanzó el mayor número de presos y la más alta sobrepoblación de los últimos 15 años: ¿Qué proponen los aspirantes a la presidencia?
Luego de su arribo, el mandatario recorrió el Centro de Monitoreo de Cámaras de Videovigilancia del distrito de Castilla, donde observó el trabajo conjunto entre el serenazgo local y la PNP para combatir la delincuencia. Posteriormente, supervisó las obras del segundo tramo de la avenida Sullana.
Finalmente, acudió a la sede de la Macro Región Policial Piura, donde entregó equipamiento para mejorar la capacidad operativa de la PNP, entre ellos armamento, implementos para la unidad de salvataje y una ambulancia.
TE PUEDE INTERESAR
- Brecha educativa en Perú: Solo un 2% de adultos finaliza Educación Básica Alternativa
- Naufragio en Ucayali: sobrevivientes indican que en embarcación para 30 personas habían más de 50
- ATU da un giro y denuncia penalmente a choferes informales y dueños de vehículos por exposición al peligro
- Revisa lo último de temblor en Perú este 3 de diciembre
- Proyecto Putumayo–Içá: Senamhi respalda esfuerzos compartidos para cuidar la Amazonía
Contenido sugerido
Contenido GEC