El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que este lunes 8 y martes 9 de diciembre mantendrá su atención habitual en más de 50 agencias en todo el país, pese a que ambas fechas son feriados por la Inmaculada Concepción y la Batalla de Ayacucho.

La institución busca facilitar el acceso a sus servicios ante el incremento de trámites por el cierre del año, las matrículas escolares y las próximas elecciones.

En Lima estarán operativas las agencias de Jesús María, Independencia, Miraflores, San Borja, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Santa Anita. La atención será por orden de llegada, desde las 8:45 de la mañana hasta las 4:45 de la tarde.

Respecto al costo de los trámites, la renovación del DNI azul mantiene un precio promocional de 30 soles hasta el 31 de diciembre, y permite recibir el nuevo DNI electrónico 3.0.

En el caso de los menores de edad, la renovación cuesta 16 soles, mientras que el cambio al DNI electrónico tiene un valor de 41 soles.

Por otro lado, Reniec informó que diversas oficinas en regiones también operarán durante los feriados. El lunes 8 abrirán 46 agencias en Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios, Pasco, Puno y San Martín. Para el martes 9, estarán disponibles 51 sedes en Andahuaylas, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, Pasco, Puno y San Martín.

La entidad recordó que los escolares deben tener su documento actualizado para evitar contratiempos al inicio del año académico.