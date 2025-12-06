La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav), advirtió sobre el arribo de oleajes anómalos que afectarán el litoral norte, centro y sur hasta el jueves 11 de diciembre. La institución señaló que estas condiciones serán más intensas en zonas con playas abiertas o semiabiertas, por lo que se recomienda adoptar medidas de prevención.

En el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, se prevé el ingreso de oleaje ligero del noroeste desde la tarde del sábado 6, que aumentará a moderado en la madrugada del domingo 7 y volverá a condiciones ligeras la noche del lunes 8.

En el tramo centro, entre Salaverry y San Juan de Marcona, el mar presentará oleaje ligero desde la madrugada del lunes 8, con incremento a moderado el martes 9 y posterior disminución el miércoles 10.

En la zona al sur de Pisco, así como en el litoral sur hasta Tacna, el oleaje ligero se registrará desde la tarde del miércoles 10.

Según la DHN, estos eventos coinciden con la fase lunar de cuarto creciente rumbo a luna llena, fenómeno que podría contribuir a un aumento del nivel de marea en algunas áreas costeras.

Por ello, se exhorta a pescadores, operadores portuarios, deportistas y bañistas a respetar las indicaciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes.

La institución indicó que continuará monitoreando el estado del mar y el comportamiento de los sistemas atmosféricos y oceánicos para proporcionar información precisa y oportuna. Este trabajo busca fortalecer las acciones de prevención y reducir riesgos para las poblaciones que realizan actividades en el litoral.

¿Qué tipos de oleajes anómalos existen?

Se denomina oleaje anómalo al incremento inusual de la energía y altura de las olas que proviene del océano abierto y llega a la zona costera. Estos son sus niveles: