A tres días de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha activado un plan de contingencia para que ningún ciudadano deje de votar por no tener su Documento Nacional de Identidad (DNI) a la mano. La entidad no solo amplió su horario en más de 160 oficinas del país, sino que ya confirmó que sí atenderá el propio día de la elección para entregar DNI, con atención hasta la hora de cierre de las mesas de sufragio. El objetivo es claro: reducir al mínimo el número de peruanos que se queden sin ejercer su derecho al voto por no portar el documento.

Horario especial: sábado y domingo con atención extendida

RENIEC anunció que mantendrá un horario especial en sedes seleccionadas durante el fin de semana electoral, tanto el sábado 6 como el domingo 7 de junio. El sábado previo a la elección, la entidad atenderá en 190 a 197 agencias a nivel nacional, con franjas que van desde las 6:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. en oficinas estratégicas de Lima y regiones como Chiclayo, Arequipa, Cusco, Tacna, Tarapoto, Moyobamba y otras ciudades del interior.

El domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta, RENIEC ha informado que también abrirá sus puertas exclusivamente para entrega de DNI, atendiendo hasta aproximadamente las 4:00 p.m., en línea con la hora de cierre de las mesas de votación. La recomendación oficial es no esperar al último minuto: recoger el documento temprano para tener tiempo de desplazarse con calma hasta el local de votación.

¿Qué trámites se pueden hacer y en qué oficinas?

De cara al balotaje, el foco de RENIEC está puesto en dos servicios clave: entrega de DNI ya tramitados y, en sedes específicas, trámites de duplicado urgente para quienes han perdido o dañado su documento en los últimos días. A través de sus redes sociales, la institución ha precisado que este fin de semana se priorizará la entrega de documentos listos y solo en algunos puntos se recibirán solicitudes de duplicado, siempre que los plazos permitan tener el DNI antes o durante el domingo.

Las oficinas con horarios extendidos incluyen agencias del Cercado de Lima, Independencia, San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores, además de locales en provincias como Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Bagua Grande, Jaén y diversas sedes en Amazonía, norte y sur del país. RENIEC ha instado a la ciudadanía a revisar el detalle de oficinas y horarios en su portal oficial y en los enlaces difundidos en sus comunicados y publicaciones en redes.

¿Se puede votar con DNI vencido o antiguo?

Una de las dudas más frecuentes es si el estado del DNI podría impedir votar. RENIEC ha sido categórico: se podrá sufragar con DNI azul, amarillo o electrónico, incluso vencido o por vencer, conforme a las disposiciones electorales adoptadas para las Elecciones Generales 2026. De esta manera, los ciudadanos que solo tienen el documento caducado no están obligados a renovarlo para votar este 7 de junio, aunque se recomienda actualizarlo posteriormente.

En sus mensajes públicos, la institución también ha recordado que el DNI es el único documento válido para votar, por lo que no se aceptarán carnés de extranjería, licencias de conducir ni otros documentos al momento de emitir el sufragio. Por ello, la campaña se centra en reforzar el mensaje “cuida tu DNI” y recogerlo con anticipación si ya se encuentra disponible en una agencia.

Qué hacer si perdiste tu DNI a pocos días de la elección

RENIEC ha recibido en redes consultas de ciudadanos que han perdido su DNI a muy pocos días del balotaje y se preguntan si les alcanzará el tiempo para tramitar un duplicado. La respuesta general es que cada caso depende de la fecha y de la modalidad de trámite: quienes inicien el proceso con demasiada cercanía al domingo podrían no alcanzar a recibir su documento a tiempo, incluso con horario especial. Por eso, la entidad recomienda iniciar el duplicado de inmediato y verificar en línea el estado del trámite para saber si ya está disponible para recojo.

En paralelo, la institución mantiene activa su campaña informativa para que la población confirme si su DNI ya está listo en la agencia seleccionada y evite desplazarse en vano. La consigna de RENIEC es clara: no dejar para el sábado por la noche o el mismo domingo lo que se puede resolver hoy, para evitar colas extensas y aglomeraciones en las sedes con mayor demanda.

Clave para el 7 de junio: revisar hoy tu situación

Con el reloj electoral corriendo, el mensaje de las autoridades es doble: por un lado, RENIEC ofrece horarios ampliados, atención fin de semana e incluso apertura el propio día de la segunda vuelta para entregar DNI; por otro, insiste en que la responsabilidad final recae en cada elector, que debe verificar el estado de su documento y planificar con anticipación su recojo.

En resumen, sí: RENIEC atenderá el mismo día de la segunda vuelta para entregar DNI y ha desplegado una red de más de 160–190 oficinas con horarios especiales para garantizar que la mayor cantidad posible de ciudadanos llegue con documento en mano al 7 de junio. La recomendación es revisar hoy tu situación, consultar la sede donde está tu DNI y acudir cuanto antes, para que el único tema pendiente el domingo sea tu decisión en la urna, y no la ausencia del documento que la hace posible.

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