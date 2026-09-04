El Documento Nacional de Identidad (DNI) es una pieza fundamental para acreditar oficialmente quién es una persona ante distintas instituciones y entidades del país. Este documento reúne información personal que permite realizar trámites, acceder a determinados servicios y efectuar procesos de identificación cuando sea necesario. La administración y actualización de estos registros está a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Por ello, cualquier ciudadano que advierta una información incorrecta en su documento o necesite modificar alguno de sus datos debe conocer las alternativas disponibles para solicitar el cambio. Mantener esta información en concordancia con la situación actual resulta importante, especialmente cuando el DNI es presentado para realizar gestiones oficiales. Un dato errado puede generar inconvenientes o discrepancias al momento de verificar la identidad del titular.

La rectificación puede corresponder a diferentes circunstancias y no necesariamente implica que toda la información consignada en el documento deba modificarse. Cada caso cuenta con un procedimiento determinado y puede requerir documentación que respalde la solicitud. Antes de iniciar la gestión, es recomendable comprobar qué dato presenta la inconsistencia y conocer las condiciones establecidas por Reniec para efectuar la corrección. De esta manera, el ciudadano podrá realizar el procedimiento correspondiente y mantener sus datos registrales correctamente consignados.

Si algún dato en tu DNI cambió o no es correcto, debes solicitar su rectificación al Reniec.

Al corregir los datos que están impresos en tu DNI, Reniec te emitirá un nuevo documento, pero si necesitas cambiar la información que no se muestra, no se emitirá un nuevo DNI. Sin embargo, la actualización podrá ser verificada en línea por las instituciones o empresas, y también podrás verificarlo en el Certificado de Inscripción (C4) .

Ten en cuenta que los datos que aparecen impresos en tu documento y los que no, forman parte de la información que Reniec tiene sobre ti, por lo que es necesario actualizarlos.

Rectificación de datos con emisión de DNI:

Rectificación de datos sin emisión de DNI:

Actualizar grado de instrucción : puedes realizar este cambio si tu grado de instrucción ha cambiado.

puedes realizar este cambio si tu grado de instrucción ha cambiado. Actualizar estatura: si consideras que la estatura registrada ya no coincide con tu altura real.