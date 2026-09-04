Por Redacción EC

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es una pieza fundamental para acreditar oficialmente quién es una persona ante distintas instituciones y entidades del país. Este documento reúne información personal que permite realizar trámites, acceder a determinados servicios y efectuar procesos de identificación cuando sea necesario. La administración y actualización de estos registros está a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Por ello, cualquier ciudadano que advierta una información incorrecta en su documento o necesite modificar alguno de sus datos debe conocer las alternativas disponibles para solicitar el cambio. Mantener esta información en concordancia con la situación actual resulta importante, especialmente cuando el DNI es presentado para realizar gestiones oficiales. Un dato errado puede generar inconvenientes o discrepancias al momento de verificar la identidad del titular.