Miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) ya comenzaron a recibir su pensión correspondiente a octubre de 2026 de acuerdo con el cronograma oficial establecido por la entidad. Como ocurre cada mes, las fechas de pago varían según el régimen previsional y, en el caso de los afiliados al Decreto Ley N.° 19990, también dependen de la primera letra del apellido paterno. El siguiente lunes 5 de octubre será el turno de un grupo específico de jubilados, quienes podrán disponer de su dinero mediante depósito en las entidades financieras autorizadas o retirarlo en las ventanillas del Banco de la Nación. Si eres beneficiario de la ONP o deseas conocer cuándo corresponde el pago para un familiar, aquí te contamos cómo se desarrollará el calendario de octubre y cuáles son las modalidades habilitadas para recibir la pensión.

¿QUIÉNES RECIBIRÁN SU PENSIÓN DE LA ONP ESTE 5 DE OCTUBRE?

Los pensionistas que accederán al pago de su pensión este 5 de octubre de 2026 serán quienes pertenecen al Decreto Ley N.° 19990 y cuyo apellido paterno comienza con las letras D, E, F, G, H, I, J, K y L.

¿CUÁNDO COBRAN LOS PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY N.° 19990 EN OCTUBRE DE 2026?

La ONP estableció un cronograma escalonado para los afiliados del Decreto Ley N.° 19990. Las fechas quedaron distribuidas de la siguiente manera:

2 de octubre: apellidos paternos que empiezan con A, B y C.

5 de octubre: apellidos que inician con D hasta L.

6 de octubre: apellidos comprendidos entre M y Q.

7 de octubre: apellidos desde R hasta Z.

Foto: Andina

¿EN QUÉ BANCOS SE DEPOSITARÁ LA PENSIÓN?

Los jubilados del régimen 19990 recibirán el dinero directamente en la cuenta bancaria donde habitualmente perciben su pensión. Las entidades financieras autorizadas para realizar estos abonos son las siguientes:

Banco de la Nación

BBVA

GNB Perú

Scotiabank

Interbank

BanBif

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL PAGO A DOMICILIO?

La ONP también confirmó el calendario para quienes reciben su pensión mediante la modalidad de pago a domicilio. En el caso de los beneficiarios del Decreto Ley 19990, este servicio se desarrollará entre el 15 y el 24 de octubre, periodo en el que el personal autorizado efectuará la entrega de la pensión en la vivienda registrada por cada pensionista.

Esta modalidad está dirigida principalmente a quienes, por diferentes circunstancias, no pueden acudir personalmente a una entidad financiera para retirar su dinero.

(Fuente: Andina)

¿QUÉ OTROS PENSIONISTAS COBRARÁN DURANTE OCTUBRE?

Además de los jubilados del Decreto Ley 19990, la ONP informó que otros regímenes también tienen fechas definidas para el pago de sus pensiones. Los beneficiarios comprendidos en los convenios internacionales y quienes pertenecen a la Ley 27803 recibirán el depósito el miércoles 14 de octubre.

Ese mismo día también se abonarán las pensiones correspondientes a los regímenes del Decreto Ley 18846, Decreto Ley 20530, Ley 30003 para pensionistas pesqueros y Ley 26790 del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, mediante las entidades financieras autorizadas. En el caso de estos últimos regímenes, el pago a domicilio se efectuará del 19 al 24 de octubre.

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