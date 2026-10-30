La Oficina de Normalización Previsional (ONP) publicó el cronograma del pago de pensiones para el mes de noviembre correspondiente a los diferentes regímenes previsionales, mediante abonos en cuentas bancarias y pagos a domicilio, según las fechas previstas para cada modalidad.

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Los pensionistas comprendidos en el Decreto Ley N.° 19990 recibirán el abono en sus cuentas del Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif, según la primera letra de su apellido paterno. El cronograma establece las siguientes fechas:

Del 6 de noviembre para los apellidos de la A a la C.

El 9 de noviembre de la D a la L.

El 10 de noviembre de la M a la Q.

El 11 de noviembre de la R a la Z.

Los pensionistas de convenios internacionales recibirán el pago el 13 de noviembre. El cronograma incluye también a los pensionistas de la Ley N.° 27803. Para quienes reciben la pensión mediante pago a domicilio, la entrega se realizará del 16 al 25 de noviembre.

Otros regímenes previsionales

Los pensionistas del Decreto Ley N.° 18846 recibirán el abono en sus cuentas bancarias el 12 de noviembre. En esta modalidad participan el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif. El pago a domicilio se efectuará del 19 al 25 de noviembre.

En el caso de los pensionistas del Decreto Ley N.° 20530 y de las pensiones por encargo, el abono en cuenta bancaria también se realizará el 12 de noviembre. El pago a domicilio para las pensiones por encargo está previsto del 19 al 25 de noviembre. Asimismo, los pensionistas pesqueros comprendidos en la Ley N.° 30003 recibirán el abono en cuenta bancaria el 12 de noviembre, mientras que el pago a domicilio se efectuará del 19 al 25 de noviembre.

Finalmente, los pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo, comprendidos en la Ley N.° 26790, recibirán el abono en cuenta bancaria el 12 de noviembre. El pago a domicilio se realizará del 19 al 25 de noviembre.