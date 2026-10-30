Los pagos se darán mediante abonos en cuentas bancarias y pagos a domicilio, según las fechas previstas para cada modalidad. Foto: Andina
Los pagos se darán mediante abonos en cuentas bancarias y pagos a domicilio, según las fechas previstas para cada modalidad. Foto: Andina
Por Redacción EC

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) publicó el cronograma del pago de pensiones para el mes de noviembre correspondiente a los diferentes regímenes previsionales, mediante abonos en cuentas bancarias y pagos a domicilio, según las fechas previstas para cada modalidad.

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