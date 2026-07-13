Por Redacción EC

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) puso en marcha el pago de pensiones a domicilio a partir del lunes 13 de julio, como parte del cronograma correspondiente a este mes. La medida está dirigida a más de 10.000 jubilados residentes en Lima y Callao que reciben este servicio. Con esta modalidad, los beneficiarios podrán cobrar su pensión sin necesidad de acudir a una entidad financiera. El objetivo es facilitar el acceso al pago, especialmente para quienes presentan dificultades de movilidad. La distribución estará a cargo del personal autorizado durante las fechas establecidas por la entidad. Además, los pensionistas recibirán junto con su abono la gratificación por Fiestas Patrias. El desembolso incluye tanto la pensión mensual como el beneficio extraordinario correspondiente a julio, uno de los pagos más esperados por los jubilados. La ONP señaló que el servicio busca brindar mayor comodidad y seguridad a los adultos mayores que optaron por el pago a domicilio. Asimismo, recordó que los beneficiarios deben permanecer atentos al cronograma oficial para recibir al personal encargado.