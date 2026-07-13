La Oficina de Normalización Previsional (ONP) puso en marcha el pago de pensiones a domicilio a partir del lunes 13 de julio, como parte del cronograma correspondiente a este mes. La medida está dirigida a más de 10.000 jubilados residentes en Lima y Callao que reciben este servicio. Con esta modalidad, los beneficiarios podrán cobrar su pensión sin necesidad de acudir a una entidad financiera. El objetivo es facilitar el acceso al pago, especialmente para quienes presentan dificultades de movilidad. La distribución estará a cargo del personal autorizado durante las fechas establecidas por la entidad. Además, los pensionistas recibirán junto con su abono la gratificación por Fiestas Patrias. El desembolso incluye tanto la pensión mensual como el beneficio extraordinario correspondiente a julio, uno de los pagos más esperados por los jubilados. La ONP señaló que el servicio busca brindar mayor comodidad y seguridad a los adultos mayores que optaron por el pago a domicilio. Asimismo, recordó que los beneficiarios deben permanecer atentos al cronograma oficial para recibir al personal encargado.

Conoce a los pensionistas que cobrarán este lunes según el cronograma de la ONP ha desarrollado

Según el cronograma oficial de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el pago a domicilio comenzará los días 13 y 14 de julio en los distritos de Lima Sur. Posteriormente, el servicio se extenderá a Lima Norte entre el 15 y el 17 de julio, mientras que el recorrido concluirá en los sectores de Lima Centro del 18 al 20 de julio. A continuación, conoce el listado oficial de los distritos incluidos en esta programación.

Pagos a domicilio del 13 al 14 de julio: Barranco, Chilca, Chorrillos, Lurín, Miraflores, Punta Negra, San Borja, San Isidro, San Juan de Miraflores, Santiago de Surco, Surquillo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

Pagos a domicilio del 15 al 17 de julio: Ancón, Bellavista, Callao, Carabayllo, Carmen de la Legua, Comas, Independencia, La Perla, La Punta, Los Olivos, Mi Perú, Magdalena, Pueblo Libre, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Miguel, Santa Rosa, Santa Rosa de Quives y Ventanilla.

Pagos a domicilio del 18 al 20 de julio: Ate, Breña, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima, Lince, Lurigancho, Pachacámac, Ricardo Palma, Rímac, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santa Eulalia.

¿Qué ocurrirá con el pago de los pensionistas que no estén en su vivienda? La ONP aclara la situación

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que los pensionistas que no sean ubicados durante la primera programación de visitas contarán con una nueva oportunidad para recibir el pago en sus domicilios. Este segundo recorrido se desarrollará entre el 21 y el 25 de julio, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios accedan a sus pensiones. La entidad exhortó a los usuarios a permanecer atentos durante esas fechas. De esta manera, se busca evitar retrasos en la entrega del beneficio. Si, pese a la segunda visita, el pensionista no puede ser localizado, deberá realizar el cobro de forma presencial. Para ello, tendrá que acercarse a una agencia del Banco de la Nación portando su Documento Nacional de Identidad (DNI) original. Este requisito permitirá verificar su identidad y efectuar el desembolso correspondiente. La ONP recordó que este procedimiento aplica únicamente para los casos en los que no fue posible concretar la entrega a domicilio.

¿Qué grupo de pensionistas cobrará la gratificación por Fiestas Patrias antes del 15 de julio como ordena la ley?

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) precisó que la gratificación por Fiestas Patrias no será entregada a la totalidad de los pensionistas. La entidad explicó que este beneficio está destinado exclusivamente a los afiliados del régimen general del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Por ello, no todos los jubilados recibirán el pago adicional correspondiente al mes de julio. La medida responde a las disposiciones vigentes que regulan este beneficio. Según la ONP, la gratificación alcanza únicamente a los asegurados que cumplen con los requisitos establecidos por el régimen previsional. Entre ellos, figura haber acreditado 20 años o más de aportes al Sistema Nacional de Pensiones. Solo quienes cumplan esta condición podrán acceder al beneficio económico por Fiestas Patrias. La entidad recomendó a los pensionistas verificar su situación para conocer si les corresponde recibir este pago extraordinario.