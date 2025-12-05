El Instituto Peruano del Deporte (IPD) emitió un comunicado oficial en el que rechaza categóricamente el hecho denunciado contra un integrante de la delegación de Barbados, quien fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusado de cometer actos contra el pudor y/o actos de connotación sexual en agravio de una trabajadora del hotel donde se alojaba.

De acuerdo con la información proporcionada, la PNP actuó de inmediato y procedió con la intervención del ciudadano Bruce Christopher de Barbadian, de 61 años, quien fue trasladado a la comisaría correspondiente para el desarrollo de las diligencias e investigaciones de ley.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El IPD indicó que se mantendrá vigilante del proceso y de las medidas que adopten las autoridades competentes. Asimismo, tras coordinar con la Jefa de Misión de la delegación de Barbados, se dispuso la separación y expulsión inmediata del acusado, quien cumplía funciones como delegado de cricket en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.

La institución remarcó que no tolera ningún tipo de agresión ni conducta que atente contra la integridad física o emocional de las personas. Además, aseguró que se encuentra en permanente coordinación con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de todas las delegaciones, deportistas, trabajadores y asistentes al evento deportivo.

El comunicado fue difundido este 5 de diciembre de 2025, en medio de las actividades oficiales de los Juegos Bolivarianos, que reúnen a atletas de distintos países de la región.

Líneas de ayuda

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) insta a la ciudadanía en general a denunciar a las personas que estén involucrados en hechos de violencia sexual o agresión contra mujeres y menores de edad. En ese sentido, recomienda a quienes sean testigos o víctimas de estos hechos, solicitar ayuda a través de los siguientes servicios.