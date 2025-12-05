Delegado de Barbados es expulsado de los Juegos Bolivarianos tras denuncia por abuso sexual. (Foto: Andina)
Delegado de Barbados es expulsado de los Juegos Bolivarianos tras denuncia por abuso sexual. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

El emitió un comunicado oficial en el que rechaza categóricamente el hecho denunciado contra un integrante de la delegación de Barbados, quien fue detenido por la tras ser acusado de cometer actos contra el pudor y/o actos de connotación sexual en agravio de una trabajadora del hotel donde se alojaba.

LEE: DANA ‘Qori’ causa lloviznas, frío y humedad extrema en Lima y persistirá hasta el 8 de diciembre

De acuerdo con la información proporcionada, la PNP actuó de inmediato y procedió con la intervención del ciudadano Bruce Christopher de Barbadian, de 61 años, quien fue trasladado a la comisaría correspondiente para el desarrollo de las diligencias e investigaciones de ley.

Newsletter Buenos días

Carlos Salas Abusada

El IPD indicó que se mantendrá vigilante del proceso y de las medidas que adopten las autoridades competentes. Asimismo, tras coordinar con la Jefa de Misión de la delegación de Barbados, se dispuso la separación y expulsión inmediata del acusado, quien cumplía funciones como delegado de cricket en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.

La institución remarcó que no tolera ningún tipo de agresión ni conducta que atente contra la integridad física o emocional de las personas. Además, aseguró que se encuentra en permanente coordinación con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de todas las delegaciones, deportistas, trabajadores y asistentes al evento deportivo.

El comunicado fue difundido este 5 de diciembre de 2025, en medio de las actividades oficiales de los , que reúnen a atletas de distintos países de la región.

MÁS: Comerciante es secuestrado frente a su casa en Los Olivos y liberado horas después en SMP

Líneas de ayuda

El insta a la ciudadanía en general a denunciar a las personas que estén involucrados en hechos de violencia sexual o agresión contra mujeres y menores de edad. En ese sentido, recomienda a quienes sean testigos o víctimas de estos hechos, solicitar ayuda a través de los siguientes servicios.

  • Llama gratis a la línea 100.
  • Inicia la conversación privada haciendo clic aquí en el chat 100 del Ministerio de la Mujer.
  • Llame al 105, en caso de producirse actos de violencia graves en el momento. (Central telefónica de la Policía Nacional del Perú).
  • Llama al Centro de Emergencia Mujer para asistencia psicológica, legal y social directamente al (01) 4197260.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC