El Instituto Peruano del Deporte (IPD) emitió un comunicado oficial en el que rechaza categóricamente el hecho denunciado contra un integrante de la delegación de Barbados, quien fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusado de cometer actos contra el pudor y/o actos de connotación sexual en agravio de una trabajadora del hotel donde se alojaba.
LEE: DANA ‘Qori’ causa lloviznas, frío y humedad extrema en Lima y persistirá hasta el 8 de diciembre
De acuerdo con la información proporcionada, la PNP actuó de inmediato y procedió con la intervención del ciudadano Bruce Christopher de Barbadian, de 61 años, quien fue trasladado a la comisaría correspondiente para el desarrollo de las diligencias e investigaciones de ley.
Newsletter Buenos días
El IPD indicó que se mantendrá vigilante del proceso y de las medidas que adopten las autoridades competentes. Asimismo, tras coordinar con la Jefa de Misión de la delegación de Barbados, se dispuso la separación y expulsión inmediata del acusado, quien cumplía funciones como delegado de cricket en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.
La institución remarcó que no tolera ningún tipo de agresión ni conducta que atente contra la integridad física o emocional de las personas. Además, aseguró que se encuentra en permanente coordinación con la Policía Nacional para garantizar la seguridad de todas las delegaciones, deportistas, trabajadores y asistentes al evento deportivo.
El comunicado fue difundido este 5 de diciembre de 2025, en medio de las actividades oficiales de los Juegos Bolivarianos, que reúnen a atletas de distintos países de la región.
MÁS: Comerciante es secuestrado frente a su casa en Los Olivos y liberado horas después en SMP
Líneas de ayuda
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) insta a la ciudadanía en general a denunciar a las personas que estén involucrados en hechos de violencia sexual o agresión contra mujeres y menores de edad. En ese sentido, recomienda a quienes sean testigos o víctimas de estos hechos, solicitar ayuda a través de los siguientes servicios.
- Llama gratis a la línea 100.
- Inicia la conversación privada haciendo clic aquí en el chat 100 del Ministerio de la Mujer.
- Llame al 105, en caso de producirse actos de violencia graves en el momento. (Central telefónica de la Policía Nacional del Perú).
- Llama al Centro de Emergencia Mujer para asistencia psicológica, legal y social directamente al (01) 4197260.
TE PUEDE INTERESAR
- Miraflores: Hombre es asesinado a pocos metros del centro comercial Larcomar
- Así fue el primer día sin Rutas de Lima: MML asumió las vías del sur con drones, grúas y operarios
- Senamhi utiliza inteligencia artificial para prever el aumento del caudal en cuencas de alto riesgo
- El Perú alcanzó el mayor número de presos y la más alta sobrepoblación de los últimos 15 años: ¿Qué proponen los aspirantes a la presidencia?
- Alcalde de Carabayllo es atacado con explosivo por segunda vez
Contenido sugerido
Contenido GEC