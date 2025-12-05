Congreso da luz verde a ingreso de militares estadounidenses para entrenamientos conjuntos. (Foto: Andina)
Redacción EC
Con 73 votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones, el Pleno del autorizó el ingreso al país de , decisión que permitirá que tropas armadas permanezcan en territorio peruano desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

La Resolución Legislativa 13436/2025-CR, publicada en El Peruano, precisa que los efectivos norteamericanos pertenecen a la Unidad de Fuerzas Especiales del Departamento de Defensa de EE. UU. y que tienen autorización para portar durante su estancia. El objetivo principal es desarrollar actividades de cooperación, instrucción y entrenamiento con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Entrenamientos en 15 regiones

Según el documento, los grupos rotarán cada tres a seis meses y participarán en ejercicios conjuntos en diversas zonas del país, entre ellas: Lima, Callao, Loreto, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana, Puerto Maldonado y Apurímac.

El contingente ingresará con diverso equipamiento militar, que incluye:14 fusiles M4, 14 pistolas Glock o M17, dos ametralladoras M249, dos M240, dos lanzagranadas M320, dos morteros, fusiles de francotirador XM2010, M110 SAS y M22, además de cuatro fusiles SCAR y dos escopetas.

Unidades involucradas

Las actividades se desarrollarán junto a unidades de élite peruanas, como:

  • Comando de Inteligencia y Operaciones Conjuntas (CIOEC)
  • Fuerza Especial Conjunta (FEC)
  • Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina
  • Grupo de Fuerzas Especiales (GRUFE) de la FAP
  • Brigadas de Fuerzas Especiales del Ejército
  • Direcciones especializadas de la PNP como DIROPESP, DIRANDRO y GRECCO
Ingreso de tropas norteamericanas: una práctica recurrente

El arribo de personal militar estadounidense no guarda vínculo con las recientes tensiones entre Washington y Venezuela por el despliegue naval en el Caribe. Se trata de un proceso frecuente:

  • En noviembre de 2024, el Gobierno aprobó la llegada de 600 militares norteamericanos para brindar apoyo logístico y de seguridad durante APEC 2024.
  • En 2023, también se autorizó su ingreso para labores de entrenamiento entre junio y diciembre.

El Congreso sostiene que estos ejercicios fortalecen la interoperabilidad y la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden peruanas.

