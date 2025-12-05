Un hombre fue asesinado a balazos en el Malecón de la Reserva, a pocos metros del centro comercial Larcomar, en el distrito de Miraflores. El ataque ocurrió cuando un sicario en motocicleta interceptó a la víctima y le disparó múltiples veces.

Testigos relataron que escucharon al menos 14 disparos, y tras el ataque el agresor huyó rápidamente por la bajada Armendáriz.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

La escena causó conmoción en una zona conocida por su flujo de visitantes y actividad nocturna.

Atentado en Miraflores deja un hombre muerto en el Malecón de la reserva. (Foto: Captura de video)

La Policía indicó que la víctima llevaba una licencia de conducir a nombre de Dennis Jesús Sánchez Ramírez, 28 años. Sin embargo, aún no se ha confirmado si ese nombre corresponde realmente al fallecido.

Investigadores encontraron llaves que coinciden con un automóvil estacionado cerca del lugar del crimen, frente a la sede del Colegio Médico, lo que forma parte de las diligencias para identificar plenamente al occiso y dar con los responsables.

Atentado en Miraflores deja un hombre muerto en el Malecón de la reserva. (Foto: Captura de video)

MÁS INFORMACIÓN: Así amaneció Miraflores un día después de la final de la Copa Libertadores 2025

Debido a la violencia del ataque y al modo de fuga en motocicleta, las autoridades manejan la hipótesis de un posible ajuste de cuentas. Aun así, las investigaciones continúan abiertas y el caso aún no está esclarecido.

El crimen reaviva la preocupación por la seguridad en zonas transitadas de Miraflores, especialmente cerca de lugares céntricos y turísticos como Larcomar.