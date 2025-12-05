Nuevas imágenes proporcionadas por la Municipalidad de Miraflores están aportando información decisiva sobre el crimen por sicariato ocurrido la noche del jueves 4 de diciembre en el Malecón de la Reserva. Los registros visuales permiten reconstruir la ruta de la víctima minutos antes de ser asesinada y confirman que el homicida eligió un punto ciego para perpetrar el ataque.

Según el Gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, Renzo Vallejo, el asesino llevó deliberadamente al hombre hacia una zona sin iluminación ni tránsito peatonal, ubicada a escasos dos metros del acantilado. Allí, aprovechando la oscuridad, efectuó más de 14 disparos antes de huir.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Las cámaras de seguridad del distrito permitieron rastrear el trayecto previo del fallecido. De acuerdo con la información preliminar, la noche se inició en Chorrillos, desde donde la víctima se trasladó hacia Miraflores. En los videos se observa cómo desciende del Circuito de Playas por la Bajada Balta, sube el óvalo San Martín y continúa por la avenida Ejército, para luego dirigirse al Malecón de la Reserva, donde finalmente fue interceptado y asesinado.

Videos exponen la ruta previa de la víctima. (Foto: X)

Identidad y móvil del crimen

El general PNP Manuel Lozada, jefe de la Dirección de Investigación Criminal, señaló que inicialmente se barajó la posibilidad de que la víctima fuera de nacionalidad extranjera. Sin embargo, entre sus pertenencias se encontraron documentos a nombre de Dennis Jesús Sánchez Ramírez. La identificación oficial aún está en proceso.

Municipalidad entrega videos clave que exponen la premeditación del crimen en el Malecón de la Reserva. (Foto: X/@ClaudioVargasTV)

En cuanto al móvil, aunque circulan diversas hipótesis, ninguna ha sido confirmada. “La Policía lo tiene referido como trata de personas, pero se maneja en especulación. Aún se está en investigación y ya tendremos resultados de qué fue lo que ocurrió con exactitud ”, precisó Vallejo.

El caso continúa a cargo de la Policía Nacional, que revisa más cámaras de seguridad y otras evidencias para esclarecer el crimen y dar con los responsables.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.