Resumen

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Este 1 de junio dónde puedes tramitar tu DNI electrónico GRATIS | Foto: Andina
Este 1 de junio dónde puedes tramitar tu DNI electrónico GRATIS | Foto: Andina
Por Redacción EC

Las campañas gratuitas para obtener el DNI electrónico continúan llegando a distintos puntos del país y representan una oportunidad para quienes necesitan actualizar su documento sin asumir costos. En esta ocasión, una municipalidad de Lima realizará una jornada especial en coordinación con Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), dirigida a menores de edad y adultos mayores, con atención limitada y requisitos específicos para cada grupo. La actividad también incluirá la entrega de documentos gestionados en campañas anteriores, beneficiando a vecinos de varias zonas del distrito. Se espera una importante participación debido al interés generado. Descubre dónde se realizará esta campaña, quiénes podrán acceder al beneficio y qué documentos debes presentar para ser atendido.

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