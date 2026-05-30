Las campañas gratuitas para obtener el DNI electrónico continúan llegando a distintos puntos del país y representan una oportunidad para quienes necesitan actualizar su documento sin asumir costos. En esta ocasión, una municipalidad de Lima realizará una jornada especial en coordinación con Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), dirigida a menores de edad y adultos mayores, con atención limitada y requisitos específicos para cada grupo. La actividad también incluirá la entrega de documentos gestionados en campañas anteriores, beneficiando a vecinos de varias zonas del distrito. Se espera una importante participación debido al interés generado. Descubre dónde se realizará esta campaña, quiénes podrán acceder al beneficio y qué documentos debes presentar para ser atendido.

¿DÓNDE SE REALIZARÁ LA CAMPAÑA GRATUITA DE DNI ELECTRÓNICO?

La jornada se llevará a cabo el domingo 1 de junio en el Paseo de la Fe, espacio ubicado junto a la Municipalidad de Lurigancho-Chosica. La atención al público comenzará a las 9:30 de la mañana y se extenderá hasta la 1:00 de la tarde. La iniciativa es organizada conjuntamente con Reniec con el objetivo de facilitar el acceso al documento nacional de identidad electrónico para sectores priorizados de la población.

(Fuente: RENIEC)

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER AL TRÁMITE SIN COSTO?

La campaña estará orientada a dos grupos específicos. Por un lado, podrán participar los menores de edad desde recién nacidos hasta los 17 años. Asimismo, también se atenderá a personas de 60 años en adelante. Las autoridades indicaron que el beneficio está enfocado en estos segmentos de la población para ampliar el acceso a un documento que incorpora mayores herramientas de seguridad y funcionalidades digitales.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN PRESENTAR LOS INTERESADOS?

Los documentos solicitados dependerán de la edad del beneficiario. Para evitar inconvenientes durante la atención, es importante cumplir con cada requisito:

Menores de 0 a 16 años: deberán acudir junto con su padre o madre y ambos tendrán que presentar su DNI.

Adolescentes de 17 años: deberán presentarse personalmente portando su documento de identidad.

Adultos mayores de 60 años a más: tendrán que asistir de manera presencial llevando su DNI.

La organización precisó que la presencia del titular será obligatoria en todos los casos contemplados, según informa Infobae.

Foto: Andina

¿CUÁNTOS CUPOS HABRÁ Y QUÉ RECOMENDACIONES DEBEN TOMARSE EN CUENTA?

La capacidad de atención será limitada. Se habilitarán únicamente 40 vacantes para la campaña, por lo que el acceso dependerá del orden de llegada. Debido a que este tipo de actividades suele convocar a numerosos vecinos, las autoridades recomendaron acudir con anticipación, portar toda la documentación requerida y considerar posibles tiempos de espera mientras se desarrolla la atención.

¿SE ENTREGARÁN DNI DE CAMPAÑAS ANTERIORES?

Sí. Además de los trámites gratuitos, se realizará la entrega de documentos de identidad gestionados en jornadas anteriores. Esta distribución está dirigida a ciudadanos de Jicamarca, Cajamarquilla, Huachipa, Carapongo y Chosica. Por ello, se aconsejó verificar previamente si el documento forma parte de las campañas pendientes antes de acudir al lugar de atención.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN DNI ELECTRÓNICO?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.

Gracias a estas ventajas, el DNI electrónico se consolida como una herramienta fundamental para la transformación digital del país y la modernización de los servicios ciudadanos.