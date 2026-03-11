Con el objetivo de conocer las condiciones de vida y pobreza de la población, el Instituto Nacional de estadística e Informática (INEI) viene ejecutando la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) a nivel nacional, recogiendo información social, económica y demográfica de las viviendas, hogares y personas que las habitan.

El jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, llegó a la ciudad de Cajamarca para supervisar el normal desarrollo de esta encuesta que se realiza de manera permanente y que tendrá, en este 2026, una muestra de 1.554 viviendas (a nivel nacional la muestra representativa es de 36.594 viviendas) que fueron seleccionadas de manera aleatoria.

“La Encuesta Nacional de Hogares es una encuesta continua que se ejecuta desde el año 1995, primero como encuesta trimestral y de forma permanente (enero a diciembre) desde el 2003, para recoger información estadística confiable y actualizada sobre las condiciones de vida de la población, especialmente de la pobreza, salud, vivienda, educación y otras variables relacionadas”, afirmó.

Morán Flores acompañó a los equipos de trabajo conformados por el coordinador departamental, supervisores locales y encuestadores, encargados de visitar las viviendas debidamente identificados con chaleco, gorra, fotocheck y una carta de presentación que cuenta con un código QR para verificar su identidad.

Evalúan los niveles de cloro en el agua

Una de las acciones que realiza el personal, durante el desarrollo de la encuesta, es la toma de muestra de agua, para conocer si contiene los niveles adecuados de cloro. Como parte del procedimiento, el encuestador solicitará permiso para ingresar a la vivienda y realizar la prueba, lo cual permitirá contar con indicadores de salubridad, relacionados al agua segura para el consumo.

Gobernabilidad y confianza en las instituciones

Los jefes de hogar brindarán su percepción sobre aspectos vinculados con la gobernabilidad, la democracia y la institucionalidad en el país, entre los que se encuentran el nivel de confianza en las instituciones del Estado y los principales problemas del país. La información recogida permitirá comprender la relación entre ciudadanía e instituciones públicas, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia del Estado mediante la provisión de servicios públicos de mayor calidad y con mayor cobertura.

Ingresos y gastos de los hogares

Los encuestadores también recogen información relacionada con los ingresos y gastos del hogar en rubros como alimentos, vestido, calzado, educación, salud, esparcimiento y servicios, entre otros. Esta información permite al país disponer de indicadores para la medición de la pobreza y de la vulnerabilidad monetaria de la población, fundamentales para el análisis del bienestar y la formulación de políticas públicas.

Del total de la muestra, aproximadamente el 30% de las viviendas vuelven a ser entrevistadas al año siguiente, lo que permite conocer los cambios en las condiciones de vida de los hogares a lo largo del tiempo.

Cabe recordar que el INEI realiza de manera continua diversas encuestas especializadas en diferentes temáticas como seguridad pública, demografía y salud de la población, mercado laboral, que permiten obtener información estadística actualizada, la cual constituye un insumo fundamental para la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Entre estas investigaciones se encuentran la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES), la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), entre otras operaciones estadísticas que integran el sistema de encuestas del país.

