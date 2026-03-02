Resumen

La pequeña agricultura es el motor de transformación y desarrollo rural en el país. (Foto: Andina)
El Perú proyecta consolidar, en el mediano plazo, un sistema estadístico digital interoperable y sostenible, así lo anunció el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, durante su segundo día de participación en el 57° período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos de América.

