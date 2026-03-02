El Perú proyecta consolidar, en el mediano plazo, un sistema estadístico digital interoperable y sostenible, así lo anunció el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, durante su segundo día de participación en el 57° período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos de América.

La iniciativa busca fortalecer la planificación agrícola basada en datos confiables, mejorar la comparabilidad internacional y optimizar la eficiencia operativa mediante la integración de censos, registros administrativos y datos satelitales.

Durante su intervención, el titular del INEI destacó que la modernización de las estadísticas agropecuarias constituye una prioridad estratégica para el país, orientada a garantizar información precisa, oportuna y alineada con estándares internacionales.

En ese contexto, valoró el informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre estadísticas agropecuarias, subrayando la necesidad de fortalecer capacidades nacionales e incorporar nuevas tecnologías como eje central de la transformación estadística.

Uno de los avances expuestos fue la implementación de la iniciativa EOSTAT (Observación de la Tierra para la Estadística), que incorpora innovación metodológica mediante el uso de imágenes satelitales e inteligencia artificial geoespacial para producir estadísticas sobre uso de la tierra y rendimiento de cultivos con mayor precisión y oportunidad.

Asimismo, informó que el Perú participó en la consulta mundial del Programa Mundial para el Censo Agropecuario 2030 de la FAO y viene aplicando de manera sistemática sus directrices revisadas, como parte del proceso de alineamiento con estándares internacionales.

Perú impulsa estándares globales en gobernanza

Más temprano, Gaspar Morán participó en el encuentro del Grupo Praia “Atendiendo la demanda actual y futura de estadísticas de gobernanza”, desarrollado en el marco del mismo foro internacional. Como copresidente del Grupo de Praia sobre la no discriminación y la igualdad, el INEI cumplió un rol clave en la validación del cuestionario sobre discriminación, contribuyendo al fortalecimiento de la infraestructura estadística internacional y posicionando al Perú como referente regional en estadísticas de gobernanza.

Esta participación se suma a la intervención del primer día del foro, donde el Perú destacó su participación en el debate global sobre modernización estadística y fortalecimiento de la infraestructura estadística nacional.