Las mujeres lideraron la creación de más de la mitad de las empresas formadas en el Perú durante 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De acuerdo con el organismo, el 51.9% de los nuevos negocios registrados por personas naturales estuvo encabezado por mujeres, lo que refleja un crecimiento en el emprendimiento femenino en el país.

Durante el 2025 se registraron 222,426 nuevas empresas a nivel nacional. De esta cifra, 115,458 fueron lideradas por mujeres, mientras que 106,968 estuvieron a cargo de hombres, según datos del boletín “Perú: Demografía Empresarial”, elaborado con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

El informe destaca que el liderazgo femenino en la creación de negocios también se observa en diversas regiones del país. En Lima Metropolitana, aproximadamente la mitad de las empresas inscritas por personas naturales fueron impulsadas por mujeres.

INEI señala que las mujeres lideraron las empresas peruanas en 2025. (Foto: INEI)

En la Región Lima, la participación femenina fue incluso mayor, alcanzando el 55.4% de los emprendimientos registrados, mientras que en la Provincia Constitucional del Callao el 50.5% de las empresas creadas estuvo liderado por mujeres.

A nivel departamental, Tacna presentó el mayor porcentaje de negocios dirigidos por mujeres con 58.5%. Le siguieron Cusco y Moquegua con 56%, así como Arequipa y Junín con 55.6%, lo que evidencia un fuerte dinamismo del emprendimiento femenino en varias regiones.

Otros departamentos con importante presencia de empresarias fueron Ayacucho, Huancavelica, Ica, Piura, Puno, Lambayeque, Madre de Dios y Tumbes, todos con más del 52% de empresas lideradas por mujeres.

En contraste, las menores tasas de liderazgo femenino en la creación de empresas se registraron en Amazonas, Apurímac, Cajamarca y Huánuco, donde el porcentaje de negocios encabezados por mujeres se ubicó por debajo del 50%.

Según el INEI, los sectores con mayor presencia de emprendimientos liderados por mujeres fueron los salones de belleza, las actividades de salud humana y los negocios de comidas y bebidas. Estos resultados evidencian la creciente participación femenina en el desarrollo empresarial y en la economía del país.

Por otro lado, el estudio también señala que el 37,3% de hogares en el Perú son liderados por mujeres. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024, el 37,3% del total de los hogares en el Perú son encabezados por mujeres, correspondiendo un 39,5% de los hogares en el área urbana y un 28,6% en el ámbito rural.

Esta misma investigación revela, además, que 37,2% de la población femenina de 25 años a más alcanzó un nivel de educación secundaria, mientras que 31,8% tiene un nivel superior, 24,6% un nivel primario y 6,4% de todas las mujeres en el Perú no tiene nivel educativo o solo alcanzó el inicial.