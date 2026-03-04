Resumen

Lince desarrollará diversas actividades por el Día Internacional de la Mujer.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Lince anunció la realización del festival “Celebrando la Vida”, una actividad que tendrá como eje central la caminata más grande de lima y que proyecta reunir a más de mil ciudadanos en el parque Ramón Castilla, uno de los principales espacios públicos del distrito.

