En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Lince anunció la realización del festival “Celebrando la Vida” , una actividad que tendrá como eje central la caminata más grande de lima y que proyecta reunir a más de mil ciudadanos en el parque Ramón Castilla, uno de los principales espacios públicos del distrito.

La alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, indicó que la actividad se desarrollará el domingo 8 de marzo en la explanada de la Biblioteca Infantil Carlota Carvallo desde las 9:00 a.m. y contará con la participación de deportistas, adultas mayores y jóvenes, quienes realizarán un recorrido simbólico que busca visibilizar historias de fortaleza y resiliencia.

La autoridad edil y la medallista olímpica de vóley Cecilia Tait encabezarán el desplazamiento en reconocimiento a mujeres que han enfrentado el cáncer, la violencia familiar y otras situaciones adversas.

Como parte del festival, se desarrollará una mega campaña de salud con más de 40 stands y más de 10 especialidades, como medicina general, cardiología, oftalmología, ecografía, electrocardiograma, nutrición, psicología, entre otros servicios. La programación incluirá también servicios de imagen personal, sorteos, un bailetón y un cierre artístico a cargo de la orquesta Son Tentación.

Por último, la alcaldesa indicó que, con esta iniciativa, la comuna busca consolidar espacios de integración y bienestar, reforzando su política de promoción de la salud y reconocimiento del rol de la mujer en la sociedad.