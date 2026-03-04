Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Municipalidad de Lima presenta diversas actividades gratuitas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Como parte de la campaña “Somos la fuerza que mueve Lima”, la iniciativa busca reconocer el rol fundamental de las mujeres en el desarrollo social, cultural y económico de la ciudad.
La Municipalidad de Lima presenta diversas actividades gratuitas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Como parte de la campaña “Somos la fuerza que mueve Lima”, la iniciativa busca reconocer el rol fundamental de las mujeres en el desarrollo social, cultural y económico de la ciudad.
LEE AQUÍ: Unos 2.350 hallazgos arqueológicos en 21 años de Cálidda: ¿En qué distritos se concentran estos descubrimientos?
Conferencias sobre liderazgo femenino
La agenda se inició el miércoles 4 de marzo en el Teatro Manuel Ascencio Segura con la conferencia magistral “Mujeres que inspiran: voces, historias y liderazgo”. En el mismo lugar, el lunes 9 de marzo, a las 15:00 horas, se desarrollará una nueva conferencia alusiva a la fecha, evento coorganizado con el Ministerio de la Mujer y la Corte Superior de Justicia de Lima.
Arte y espectáculos
El sábado 7 de marzo, desde las 15:00 horas, el Parque de las Leyendas en San Miguel ofrecerá un espectáculo de sikuris y un show de ballet clásico para el público familiar. El mismo día, a las 19:00 horas, la explanada del Museo Metropolitano de Lima acogerá el Gran Concierto por el Día de la Mujer, con la presentación de Diosdado Gaitán Castro.
El domingo 8 de marzo, desde las 15:30 hasta las 18:00 horas, la Plazuela del Teatro Municipal será escenario del Encuentro Artístico por el Día de la Mujer, con tres bloques temáticos: danzas tradicionales a cargo del elenco femenino de la Embajada Folclórica Auténtica Señor de Cachuy – Huañec (Yauyos), presentaciones de Dance Cover K-Pop integradas por mujeres y música en vivo con el Gardenia Quartet.
Ese mismo día, el Parque de las Leyendas presentará la obra cómica Las Insolentes y el espectáculo musical del grupo Las Chicas del Sol desde las 15:00 horas. En tanto, en los Pantanos de Villa se realizará un taller artístico de pintura y se entregarán plantas ornamentales a las primeras 30 mujeres visitantes. La programación cultural culminará el martes 10 de marzo con un tributo a Yma Sumac en el Teatro Manuel Ascencio Segura, a las 19:00 horas.
Emprendimiento y gastronomía
El viernes 6 de marzo, el Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita, realizará la actividad “Fortaleza que florece”, mediante la entrega de macetas a las comerciantes, colaboradoras y clientas del mercado. En tanto, el sábado 7 de marzo, desde las 11:00 horas, la Alameda Chabuca Granda en el centro Histórico será escenario de un Festival Gastronómico con participación de comedores populares y ollas comunes, quienes ofrecerán degustaciones y venta de platos tradicionales.
Finalmente, el 8 de marzo, desde las 10:30 horas, se realizará el “Festimujer” en los alrededores del Parque Washington, donde mujeres emprendedoras exhibirán y comercializarán distintos productos artesanales.
Deporte y salud
En el mercado Limoncillo del Rímac, el sábado 7 de marzo se desarrollará la campaña “Salud Popular”, desde las 9:00 horas, donde se brindarán servicios médicos gratuitos. Ese mismo día, desde las 8:00 horas, el Club Metropolitano Huáscar, en Villa El Salvador, será sede de un Yogatón y una presentación circense a cargo de un elenco femenino.
A las 11:00 horas, se realizará un Aerotón fitness en el Club Metropolitano Manco Cápac, en Carabayllo y el 8 de marzo se llevará a cabo la carrera “Corre Lima – 5K”, desde las 6:00 horas en el Parque Washington, seguida de una jornada de ciclovía recreativa.
Cabe señalar que el domingo 8 de marzo las mujeres que cumplan años ese día, a partir de los 11 años, podrán ingresar gratuitamente a todos los Clubes Metropolitanos, presentando su DNI. Asimismo, podrán acceder a diversos servicios de bienestar sin costo en distintas sedes.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.