La Municipalidad de Lima presenta diversas actividades gratuitas en conmemoración del Día Internacional de la Mujer . Como parte de la campaña “Somos la fuerza que mueve Lima”, la iniciativa busca reconocer el rol fundamental de las mujeres en el desarrollo social, cultural y económico de la ciudad.

Conferencias sobre liderazgo femenino

La agenda se inició el miércoles 4 de marzo en el Teatro Manuel Ascencio Segura con la conferencia magistral “Mujeres que inspiran: voces, historias y liderazgo”. En el mismo lugar, el lunes 9 de marzo, a las 15:00 horas, se desarrollará una nueva conferencia alusiva a la fecha, evento coorganizado con el Ministerio de la Mujer y la Corte Superior de Justicia de Lima.

Arte y espectáculos

El sábado 7 de marzo, desde las 15:00 horas, el Parque de las Leyendas en San Miguel ofrecerá un espectáculo de sikuris y un show de ballet clásico para el público familiar. El mismo día, a las 19:00 horas, la explanada del Museo Metropolitano de Lima acogerá el Gran Concierto por el Día de la Mujer, con la presentación de Diosdado Gaitán Castro.

El domingo 8 de marzo, desde las 15:30 hasta las 18:00 horas, la Plazuela del Teatro Municipal será escenario del Encuentro Artístico por el Día de la Mujer, con tres bloques temáticos: danzas tradicionales a cargo del elenco femenino de la Embajada Folclórica Auténtica Señor de Cachuy – Huañec (Yauyos), presentaciones de Dance Cover K-Pop integradas por mujeres y música en vivo con el Gardenia Quartet.

Ese mismo día, el Parque de las Leyendas presentará la obra cómica Las Insolentes y el espectáculo musical del grupo Las Chicas del Sol desde las 15:00 horas. En tanto, en los Pantanos de Villa se realizará un taller artístico de pintura y se entregarán plantas ornamentales a las primeras 30 mujeres visitantes. La programación cultural culminará el martes 10 de marzo con un tributo a Yma Sumac en el Teatro Manuel Ascencio Segura, a las 19:00 horas.

Emprendimiento y gastronomía

El viernes 6 de marzo, el Gran Mercado Mayorista de Lima, ubicado en Santa Anita, realizará la actividad “Fortaleza que florece”, mediante la entrega de macetas a las comerciantes, colaboradoras y clientas del mercado. En tanto, el sábado 7 de marzo, desde las 11:00 horas, la Alameda Chabuca Granda en el centro Histórico será escenario de un Festival Gastronómico con participación de comedores populares y ollas comunes, quienes ofrecerán degustaciones y venta de platos tradicionales.

Finalmente, el 8 de marzo, desde las 10:30 horas, se realizará el “Festimujer” en los alrededores del Parque Washington, donde mujeres emprendedoras exhibirán y comercializarán distintos productos artesanales.

Deporte y salud

En el mercado Limoncillo del Rímac, el sábado 7 de marzo se desarrollará la campaña “Salud Popular”, desde las 9:00 horas, donde se brindarán servicios médicos gratuitos. Ese mismo día, desde las 8:00 horas, el Club Metropolitano Huáscar, en Villa El Salvador, será sede de un Yogatón y una presentación circense a cargo de un elenco femenino.

A las 11:00 horas, se realizará un Aerotón fitness en el Club Metropolitano Manco Cápac, en Carabayllo y el 8 de marzo se llevará a cabo la carrera “Corre Lima – 5K”, desde las 6:00 horas en el Parque Washington, seguida de una jornada de ciclovía recreativa.

Cabe señalar que el domingo 8 de marzo las mujeres que cumplan años ese día, a partir de los 11 años, podrán ingresar gratuitamente a todos los Clubes Metropolitanos, presentando su DNI. Asimismo, podrán acceder a diversos servicios de bienestar sin costo en distintas sedes.