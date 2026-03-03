Con una apuesta firme por el crecimiento de las regiones y la competitividad empresarial, el Ministerio de la Producción (Produce), a través del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), realizará el 19 y 20 de marzo la “I Cumbre de la red CITE del ITP 2026”, un evento que marcará un hito en la articulación del ecosistema productivo nacional.

El evento se desarrollará en la Cámara de Comercio de Lima (CCL), donde representantes del sector público, privado y académico se darán cita para compartir experiencias, identificar soluciones tecnológicas y fortalecer el trabajo articulado que permita generar mayor valor agregado en las Mipyme del país.

Durante las dos jornadas se llevarán a cabo plenarias magistrales con expertos internacionales, paneles especializados y talleres técnicos orientados a brindar herramientas prácticas para la mejora productiva. Además, habrá una zona de exposición de los CITE públicos y espacios informativos de los CITE privados y aliados estratégicos.

Esta cumbre no solo representa un encuentro institucional, sino un compromiso renovado por acercar más innovación, tecnología y servicios especializados a las Mipyme y emprendedores del país. De esta manera, el ITP busca consolidarse como un actor clave del ecosistema nacional.

Los interesados en ser parte de la Cumbre que irá en el horario de 08:00 a.m. a 6:00 p.m., podrán inscribirse de forma gratuita accediendo al siguiente link y llenado el formulario requerido https://forms.gle/JiBavKwWAwAdW6L77.

Dato

Actualmente, el ITP cuenta con 25 CITE 11 Unidades Técnicas y 13 CITE privados distribuidos en 21 regiones del país, atendiendo sectores como agroindustria, pesca y acuicultura, textiles camélidos, cuero calzado y forestal madera. Durante el 2025 la red CITE, brindó más de 100 470 servicios especializados, llegando a más de 14 690 clientes.

Entre los servicios más solicitados se encuentran: ensayos de laboratorio, soporte productivo, capacitación, información tecnológica especializada, asistencia técnica, diseño y desarrollo de producto, entre otros.