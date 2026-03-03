Resumen

Produce realizará la“I Cumbre de la red CITE del ITP 2026” para fortalecer la articulación del ecosistema productivo.
Por Redacción EC

Con una apuesta firme por el crecimiento de las regiones y la competitividad empresarial, el Ministerio de la Producción (Produce), a través del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), realizará el 19 y 20 de marzo la “I Cumbre de la red CITE del ITP 2026”, un evento que marcará un hito en la articulación del ecosistema productivo nacional.

