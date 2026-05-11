El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), entidad adscrita al Ministerio de la Producción (Produce), lanzó “InnovaCITE”, la primera plataforma digital en su tipo diseñada para conectar la oferta tecnológica con las necesidades reales de las empresas mediante soluciones innovadoras.

InnovaCITE funcionará como un Marketplace, donde emprendedores, empresas y organizaciones podrán acceder a soluciones tecnológicas, servicios especializados y activos de propiedad intelectual generados por la red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) ubicados en diversas regiones del país.

El objetivo de esta herramienta virtual es ayudar a las empresas a incorporar innovación en sus procesos, mejorar su eficiencia y desarrollar nuevos productos, permitiéndoles competir en mercados cada vez más exigentes.

Durante la presentación, realizada en el marco de la Semana de la MYPE, el viceministro de MYPE e Industria, Juan Carlos Requejo Alemán, destacó que esta nueva plataforma permitirá acercar el conocimiento y la tecnología desarrollada por la red CITE a miles de micro y pequeñas empresas del país.

“Esta plataforma dinámica permitirá poner a disposición de las MYPE avances tecnológicos, desarrollos innovadores y soluciones especializadas impulsadas desde los CITE, acercando herramientas concretas para mejorar su productividad, competitividad y capacidad de innovación”, afirmó el viceministro.

Panel de expertos

Como parte de la presentación, que contó con la participación del viceministro de MYPE e Industria de Produce, Juan Carlos Requejo Alemán, y la directora ejecutiva del ITP, Kitty Trinidad Guerrero, se llevó a cabo el panel “Plataforma InnovaCITE para la transferencia tecnológica en la red CITE”.

El panel, moderado por la directora de la Dirección de Investigación, Desarrollo, Innovación y Transferencia Tecnológica (DIDITT) del ITP, Olga Timoteo Pedroso, estuvo conformado por expertos como Rodolfo Ojeda Medina, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima; Erich Inguil Rojas, especialista en gestión del conocimiento de ProInnóvate; Hans Vásquez Soplopuco, director ejecutivo de ProCiencia; y Liz Karina Bañón Félix, coordinadora senior de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Los especialistas compartieron experiencias y perspectivas sobre cómo la transferencia tecnológica y la articulación entre el Estado, la academia y el sector privado pueden convertirse en motores clave para el desarrollo productivo y sostenible del país.