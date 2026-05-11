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Lanzan “InnovaCITE”, la primera plataforma tecnológica que conectará a las Mipymes con soluciones innovadoras. (Foto: ITP)
Lanzan “InnovaCITE”, la primera plataforma tecnológica que conectará a las Mipymes con soluciones innovadoras. (Foto: ITP)
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El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), entidad adscrita al Ministerio de la Producción (Produce), lanzó “InnovaCITE”, la primera plataforma digital en su tipo diseñada para conectar la oferta tecnológica con las necesidades reales de las empresas mediante soluciones innovadoras.

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