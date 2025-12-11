El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, entre el 11 y el 16 de diciembre, se registrará un descenso de las temperaturas nocturnas en la costa del país. Desde Piura hasta Ica, las madrugadas serán más frías y la sensación térmica disminuirá, sobre todo en los distritos cercanos al mar.
Según el Senamhi, las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 17 °C en Piura. Asimismo, en Lambayeque se esperan valores entre 14 °C y 16 °C, mientras que en La Libertad irán de 13 °C a 16 °C.
Newsletter Buenos días
MIRA: Gremios rechazan propuesta de nueva autoridad para administrar Machu Picchu
En Áncash, las mínimas estarán entre 14 °C y 17 °C, y en Lima se proyectan entre 14 °C y 17 °C. Finalmente, en Ica se prevén registros entre 12 °C y 15 °C. En el caso de Lima Metropolitana, los valores mínimos se ubicarán entre 15 °C y 18 °C.
La entidad explicó que este comportamiento responde al enfriamiento del mar frente a la costa peruana y a vientos del sur, factores que incrementarán la nubosidad en las primeras horas del día y generarán condiciones más frías durante la madrugada.
El Senamhi recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales, donde continuará actualizando el estado del tiempo a nivel nacional.
Lluvias ligeras en Lima
Diversos distritos de la capital registraron lluvias leves la noche del pasado martes y este evento podría repetirse en los próximos días, principalmente en Lima este y Lima norte, según el Senamhi.
El organismo informó que hubo precipitaciones en Lurigancho, San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres.
Los especialistas explicaron que estas lluvias se forman en la sierra de Lima y avanzan hacia la costa por el desplazamiento de la nubosidad, lo que origina precipitaciones de baja intensidad propias de la temporada.
TE PUEDE INTERESAR
- Retorno masivo por feriado largo genera alto flujo vehicular en la Panamericana Sur
- Escenificación de la Batalla de Ayacucho congrega a miles en el 201.° aniversario de la gesta libertadora
- SJL: PNP detiene al padre de bebé fallecida y a dueña de pitbull tras mortal ataque
- Ministro del Interior: Personas en situación migratoria irregular no tienen espacio en territorio peruano
- Feminicidio en Pangoa: hallan cadáver de mujer quemada y descuartizada por su pareja
Contenido sugerido
Contenido GEC