El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, entre el 11 y el 16 de diciembre, se registrará un descenso de las temperaturas nocturnas en la costa del país. Desde Piura hasta Ica, las madrugadas serán más frías y la sensación térmica disminuirá, sobre todo en los distritos cercanos al mar.

Según el Senamhi, las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 °C y 17 °C en Piura. Asimismo, en Lambayeque se esperan valores entre 14 °C y 16 °C, mientras que en La Libertad irán de 13 °C a 16 °C.

En Áncash, las mínimas estarán entre 14 °C y 17 °C, y en Lima se proyectan entre 14 °C y 17 °C. Finalmente, en Ica se prevén registros entre 12 °C y 15 °C. En el caso de Lima Metropolitana, los valores mínimos se ubicarán entre 15 °C y 18 °C.

La entidad explicó que este comportamiento responde al enfriamiento del mar frente a la costa peruana y a vientos del sur, factores que incrementarán la nubosidad en las primeras horas del día y generarán condiciones más frías durante la madrugada.

El Senamhi recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales, donde continuará actualizando el estado del tiempo a nivel nacional.

Foto: Andina

Lluvias ligeras en Lima

Diversos distritos de la capital registraron lluvias leves la noche del pasado martes y este evento podría repetirse en los próximos días, principalmente en Lima este y Lima norte, según el Senamhi.

El organismo informó que hubo precipitaciones en Lurigancho, San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo, Comas, Los Olivos y San Martín de Porres.

Los especialistas explicaron que estas lluvias se forman en la sierra de Lima y avanzan hacia la costa por el desplazamiento de la nubosidad, lo que origina precipitaciones de baja intensidad propias de la temporada.