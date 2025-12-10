A través de un comunicado, 31 gremios y empresas rechazaron la aprobación definitiva del Proyecto de Ley N° 11277, que propone crear una “Autoridad Autónoma para la Gestión Integral del Valle Sagrado y del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu”, presidida por el Gobierno Regional del Cusco y adscrita al Ministerio de Cultura (Mincul).

Los involucrados enfatizan que esta iniciativa, que ya fue aprobada en primera votación en el Pleno del Congreso, no debe ser refrendada en segunda votación por la Comisión Permanente.

“Machu Picchu no puede politizarse ni quedar sujeto a los vaivenes de gestiones regionales cuya experiencia, capacidades y criterios técnicos en la gestión del turismo sostenible resultan más que cuestionables”, señala el escrito.

Además, resalta que la propuesta fue introducida precipitadamente sin previamente tener un debate técnico adecuado, sin consulta multisectorial y sin medir su impacto económico, ambiental ni turístico, volviéndola riesgosa para la sostenibilidad del Santuario Histórico y el Valle Sagrado del Cusco.

Desconoce riesgos de Unesco y OMT

Precisan que esta entidad ignora las funciones técnicas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), único sector con competencias para el desarrollo de la actividad turística y su promoción internacional.

En ese sentido, pasa por alto las alertas de la UNESCO, la OMT y del IPE respecto a la saturación turística, las carencias de infraestructura y la deficiente administración, factores que ya ponen en peligro su condición de Patrimonio Mundial.

Finalmente, exhortan al Congreso al Congreso de la República a no convalidar esta medida en segunda votación y hacen un llamado de urgencia para crear una verdadera Autoridad Autónoma de Gestión, presidida por el Mincetur y adscrita a dicho sector, con la colaboración del Gobierno Regional, gobiernos locales, sector privado y sociedad civil.

Cabe señalar que Perú ha sido recientemente reconocido en los World Travel Awards como el mejor destino cultural y Machu Picchu como el mejor atractivo turístico del mundo.